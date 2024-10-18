Bahar Kanık kimdir? Yenidoğan Çetesi hemşire Bahar Kanık tutuklandı mı?
Yenidoğan Çetesi'nin hemşiresi olarak bilinen Bahar Kanık hakkında merak edilenler gündeme geliyor. Kanık'ın kim olduğu ve tutuklanıp tutuklanmadığı konusu kamuoyunun ilgisini çekiyor.
"Yenidoğan Çetesi" soruşturması kapsamında adı geçen hemşire Bahar Kanık hakkında merak edilenler kamuoyunun gündemine oturdu. Kanık'ın kim olduğu ve tutuklanıp tutuklanmadığı konusu özellikle dikkat çekerken, bu olayla ilgili ortaya çıkan yeni detaylar da ilgiyle takip ediliyor. Peki, Bahar Kanık kimdir? Yenidoğan Çetesi hemşire Bahar Kanık tutuklandı mı? Detaylar haberimizde...
BAHAR KANIK KİMDİR?
Yenidoğan Çetesi içerisinde olduğu tespit edilen hemşire Bahar Kanık, Çorlu Reyap Hastanesi'nde çalışmaktadır.
Gazeteci Emrullah Erdinç tarafından yayınlanan fezlekede örgüt lideri Fırat Sarı ile hemşirelerden biri arasında geçen diyalogda "Gelmezseniz fişini çekeceğim" şeklindeki diyalog dikkat çekti. İşte ikili arasında geçen o diyaloglar;
BAHAR KANIK: Bir tane kalan curosurfumuzu çocuğa yaptık hocam.
FIRAT SARI: Peki curosurftan sonra bir işe yaradı mı?
BAHAR KANIK: Hiçbir işe yaramadı.
FIRAT SARI: Boşa mı gitti curosurf
BAHAR KANIK: Niye ona curosurf yaptırdınız ki ben zaten valla bilmiyorum bile...
FIRAT SARI: En azından ben gelinceye kadar yaşasın diye haha
BAHAR KANIK: Yani bilmiyorum valla çok tuhaf şeyler yapmışsınız bir tane curosurfumuz vardı keşke bıraksaydınız Sarıkaya'ya falan yapardık
FIRAT SARI: Vallahi haklısın.
BAHAR KANIK: ... hocam kalbi Halime'nin kalbi yokmuş cpr yapalım mı
FIRAT SARI: Cpr bir iki tane dokunun dönerse döndü
BAHAR KANIK: Bir iki tane dokunun
FIRAT SARI: Dönerse biraz daha yaşasın ben gelinceye kadar
BAHAR KANIK: Valla siz gelinceye kadar... Kusura bakmayın
FIRAT SARI: Ölmesin ha
BAHAR KANIK: Sarıkaya'nın da valla fişini çekecem gelmezseniz
FIRAT SARI: Nasıl
BAHAR KANIK: Sarıkaya'nın da fişini çekecem az kaldı
FIRAT SARI: Haha dedemin fişi
BAHAR KANIK: Haha çekicem fişi haha
FIRAT SARI: Kız Halime'yi boşver Sarıkaya nasıl eli ayağı toparlıyor mu sabah toparlıyor dedi Selin
BAHAR KANIK: Kim toparlıyor ya
FIRAT SARI: Sarıkaya'nın eli ayağı
BAHAR KANIK: Ya toparlamıyor be bakmayın siz Selin'e aman o da sizin gibi hemen güzel düşünüyor hemen
FIRAT SARI: Pozitif canım o pembeleşmemiş mi orta parmağı pembeleşmiş dedi
BAHAR KANIK: Ya valla ucunun böyle ucu böyle hafif böyle bir açılmaya başlamış
FIRAT SARI: Ucundan açılacak zaten
BAHAR KANIK: Ucundan açılıyor zaten hocam öyle yani güzel diyeceğimiz bir açılma değil o siz gelip göstericem şimdi size şey baktigiras falan sardık
FIRAT SARI: He iyi yaptın peki kreksana ne diyorsun kreksana yapsak mı ona
BAHAR KANIK: Gelin ona da onu da yaparız
FIRAT SARI: He
BAHAR KANIK: Tüh Halime'yi de bugün besleyecektik bak
FIRAT SARI: hahah plana bak
BAHAR KANIK : hahaha kalk kız besleyecez seni
FIRAT SARI: aynen ya aynen bugün seni besleyecez seni kızcağıza
BAHAR KANIK: bugün seninle ilgilenecektik
FIRAT SARI: doğru dün ilgilenemiştik bugün ilgileniyoduk hahaha
BAHAR KANIK : Hahaha hocam enerjim çok yerimde gelin valla geç gelirseniz buradan geç çıkarsam ...
FIRAT SARI: Tamam tamam gelicem kız seviyorum seni
BAHAR KANIK: Hadi icetea de aldım kek de aldım sizi bekliyorum
FIRAT SARI: Tamam sizi çok seviyorum görüşürüz
BAHAR KANIK: Biz de görüşürüz