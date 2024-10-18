"Yenidoğan Çetesi" soruşturması kapsamında adı geçen hemşire Bahar Kanık hakkında merak edilenler kamuoyunun gündemine oturdu. Kanık'ın kim olduğu ve tutuklanıp tutuklanmadığı konusu özellikle dikkat çekerken, bu olayla ilgili ortaya çıkan yeni detaylar da ilgiyle takip ediliyor. Peki, Bahar Kanık kimdir? Yenidoğan Çetesi hemşire Bahar Kanık tutuklandı mı? Detaylar haberimizde...

BAHAR KANIK KİMDİR?

Yenidoğan Çetesi içerisinde olduğu tespit edilen hemşire Bahar Kanık, Çorlu Reyap Hastanesi'nde çalışmaktadır.

Gazeteci Emrullah Erdinç tarafından yayınlanan fezlekede örgüt lideri Fırat Sarı ile hemşirelerden biri arasında geçen diyalogda "Gelmezseniz fişini çekeceğim" şeklindeki diyalog dikkat çekti. İşte ikili arasında geçen o diyaloglar;

BAHAR KANIK: Bir tane kalan curosurfumuzu çocuğa yaptık hocam.

FIRAT SARI: Peki curosurftan sonra bir işe yaradı mı?

BAHAR KANIK: Hiçbir işe yaramadı.

FIRAT SARI: Boşa mı gitti curosurf

BAHAR KANIK: Niye ona curosurf yaptırdınız ki ben zaten valla bilmiyorum bile...

FIRAT SARI: En azından ben gelinceye kadar yaşasın diye haha

BAHAR KANIK: Yani bilmiyorum valla çok tuhaf şeyler yapmışsınız bir tane curosurfumuz vardı keşke bıraksaydınız Sarıkaya'ya falan yapardık

FIRAT SARI: Vallahi haklısın.

BAHAR KANIK: ... hocam kalbi Halime'nin kalbi yokmuş cpr yapalım mı

FIRAT SARI: Cpr bir iki tane dokunun dönerse döndü

BAHAR KANIK: Bir iki tane dokunun

FIRAT SARI: Dönerse biraz daha yaşasın ben gelinceye kadar

BAHAR KANIK: Valla siz gelinceye kadar... Kusura bakmayın

FIRAT SARI: Ölmesin ha

BAHAR KANIK: Sarıkaya'nın da valla fişini çekecem gelmezseniz

FIRAT SARI: Nasıl

BAHAR KANIK: Sarıkaya'nın da fişini çekecem az kaldı

FIRAT SARI: Haha dedemin fişi

BAHAR KANIK: Haha çekicem fişi haha

FIRAT SARI: Kız Halime'yi boşver Sarıkaya nasıl eli ayağı toparlıyor mu sabah toparlıyor dedi Selin

BAHAR KANIK: Kim toparlıyor ya

FIRAT SARI: Sarıkaya'nın eli ayağı

BAHAR KANIK: Ya toparlamıyor be bakmayın siz Selin'e aman o da sizin gibi hemen güzel düşünüyor hemen

FIRAT SARI: Pozitif canım o pembeleşmemiş mi orta parmağı pembeleşmiş dedi

BAHAR KANIK: Ya valla ucunun böyle ucu böyle hafif böyle bir açılmaya başlamış

FIRAT SARI: Ucundan açılacak zaten

BAHAR KANIK: Ucundan açılıyor zaten hocam öyle yani güzel diyeceğimiz bir açılma değil o siz gelip göstericem şimdi size şey baktigiras falan sardık

FIRAT SARI: He iyi yaptın peki kreksana ne diyorsun kreksana yapsak mı ona

BAHAR KANIK: Gelin ona da onu da yaparız

FIRAT SARI: He

BAHAR KANIK: Tüh Halime'yi de bugün besleyecektik bak

FIRAT SARI: hahah plana bak

BAHAR KANIK : hahaha kalk kız besleyecez seni

FIRAT SARI: aynen ya aynen bugün seni besleyecez seni kızcağıza

BAHAR KANIK: bugün seninle ilgilenecektik

FIRAT SARI: doğru dün ilgilenemiştik bugün ilgileniyoduk hahaha

BAHAR KANIK : Hahaha hocam enerjim çok yerimde gelin valla geç gelirseniz buradan geç çıkarsam ...

FIRAT SARI: Tamam tamam gelicem kız seviyorum seni

BAHAR KANIK: Hadi icetea de aldım kek de aldım sizi bekliyorum

FIRAT SARI: Tamam sizi çok seviyorum görüşürüz

BAHAR KANIK: Biz de görüşürüz