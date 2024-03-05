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Bahar dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? Bahar dizisi ne zaman, hangi kanalda?

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Show TV'de yayınlanan Bahar dizisi oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. Bahar dizisi ne zaman ve saat kaçta yayınlandığı seyircileri tarafından araştırılıyor. Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı Bahar dizisi izleyicisinden tam not aldı. Peki, Bahar dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? Bahar dizisi ne zaman, hangi kanalda?

Bahar dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? Bahar dizisi ne zaman, hangi kanalda? soruları gündeme geliyor. Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisi her hafta yeni bölümüyle seyircisi ile buluşuyor. Bahar dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? Bahar dizisi ne zaman, hangi kanalda? Detaylar haberimizdedir…

BAHAR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Bahar (Demet Evgar), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan 'kusursuz' görünen ailesinin özellikle de eşi Timur'un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar'ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur'un rakibi olacak. Bahar'ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak.

Bahar dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? Bahar dizisi ne zaman, hangi kanalda?

Bahar dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? Bahar dizisi ne zaman, hangi kanalda?

BAHAR DİZİSİ OYUNCU KADROSU

  • Demet Evgar (Bahar Özden Yavuzoğlu)
  • Buğra Gülsoy (Evren Yalkın)
  • Mehmet Yılmaz Ak (Timur Yavuzoğlu)
  • Hatice Aslan (Nevra Yavuzoğlu)
  • Ecem Özkaya (Rengin Çevik)
  • Füsun Demirel (Gülçiçek Özden)
  • Elit Andaç (Çam Çağla)
  • Demirhan Demircioğlu Aziz (Uras Yavuzoğlu)
  • Nil Sude Albayrak (Seren)
  • Alisa Sezen Sever (Umay Yavuzoğlu)
  • Hasan Şahintürk (Reha)
  • Sena Mia Kalıp
  • Sonat Tokuç
  • Devrim Kabacaoğlu
  • Ege Erkal

Bahar dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? Bahar dizisi ne zaman, hangi kanalda?

BAHAR DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Bahar dizisi her Salı 20.00'de Show TV'de yayınlanıyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Demet Evgar Show Tv Bahar Televizyon Gündem Magazin Yaşam Haberler

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