Senaryosunu Ayça Üzüm'ün kaleme aldığı; büyük hayallerle tıp okuyan, sonrasında hayatını eşine ve iki çocuğuna adayan Bahar'ın ( Demet Evgar ) ani bir hastalıkla değişen hayatına ve dönüşümüne odaklanan " Bahar, Show TV'de ekrana geliyor. Bahar CANLI izle! SHOW TV Bahar 19. bölüm CANLI izleme linki!

BAHAR KONUSU NE?

Mutfakta doktor önlüğü içinde gördüğümüz Bahar karakterinin yer aldığı çarpıcı afişin, dizinin hikayesiyle uyumu da övgü dolu yorumlar aldı. Büyük hayallerle tıp okuyan, sonrasında hayatını eşine ve iki çocuğuna adayan Bahar; yaşadığı ani bir hastalıkla hayatını yeniden inşa etmeye karar verir. "Uyanmaya hazır mısın?" sorusuyla da dikkat çeken afiş, Bahar'ın yaşayacağı dönüşüme dair ilk sinyalleri veriyor.

Hepimiz kadar yenilmiş ama hepimizden daha cesur karakterleri bir araya getiren dizinin hikayesi ise şöyle: Bahar ( Demet Evgar ), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan 'kusursuz' görünen ailesinin özellikle de eşi Timur'un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar'ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur'un rakibi olacak. Bahar'ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak.

BAHAR YENİ SEZON OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Bahar dizisinin yeni sezon kadrosuna iki yeni isim katıldı. Büşra Pekin, dizide "Süreyya" karakterine hayat verirken, Elçin Afacan ise "Eylem" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin kadrosunda Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi başarılı isimler yer alıyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Seren'in kutlamanın ortasında rahatsızlanmasıyla herkes hamileliğini öğrenir. Aziz Uras başta olmak üzere herkesi şok eden bu haber yüzünden Umay annesine gerçeği söyleyemez. Seren'in ailesiyle ilgili çekincelerini Bahar ile paylaşması üzerine Bahar, Seren'in annesiyle tanışmaya gider. Son derece zor bir karakter olan Seren'in annesi Efsun, Bahar'ın savaşacağı başka bir cephe açacaktır. Aziz Uras ve Seren için romantik bir evlilik teklifi planlamada Bahar'a yardım eden Timur, diğer yandan da evin ipotek borcu konusunda para bulmaya çalışır. Hastanede Süreyya ile ailede yeni dünürüyle ve Timur ile baş etmeye çalışan Bahar'a iyi gelen tek şey Evren'in aşkıdır. Aziz Uras'ın evlenme teklif ettiği gece cesaretini toplayıp Evren ile ilk kez akşam yemeğine çıkma planı yapan Bahar'ı ummadığı olaylar bekliyordur. Efsun'un tanışmaya razı olmasıyla dünürlerine muhteşem bir akşam yemeği düzenleyen Bahar'ın heyecanı kapıya gelen kötü bir sürpriz ile darmadağın olacaktır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

-Bahar ve Evren'in öpüşmesinden sonra ilişkilerinin nasıl devam edeceği büyük soru işaretleri oluşturmuşken; diziden yayınlanan tanıtım, izleyicilerin ikilinin hem romantik hem de eğlenceli anlarına tanık olacaklarının ilk sinyallerini verdi. Bahar, yaşadığı yoğun duygulardan kaçmaya çalışırken; Timur'un Bahar'ı geri kazanma çabası dikkat çekti. Bir davete Timur'la el ele katılan Rengin'in "Çok yakında Timur ve ben evleniyoruz." açıklaması herkesi büyük bir şoka uğrattı.

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