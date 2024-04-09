Bahar bu akşam var mı, yok mu? 9 Nisan Bahar yeni bölümü neden yok?

Bahar bu akşam var mı, yok mu? 9 Nisan Bahar yeni bölümü neden yok? soruları gündemde. Show TV'de Salı akşamları yayınlanan popüler dizi Bahar'ın bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Dizinin hayranları, yeni bölümün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını ve yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Bahar bu akşam var mı, yok mu? 9 Nisan Bahar yeni bölümü neden yok? Detaylar haberimizdedir...

BAHAR BU AKŞAM VAR MI?

Bu akşam, sevilen dizi Bahar'ın yeni bölümü ekranlara gelmeyecek. Bayram tatili dolayısıyla çekimlere ara verilmesi sebebiyle, bu hafta Bahar'ın yeni bölümü yayınlanmayacak. Ancak, dizinin yayınlandığı saatte özel bir bölüm izleyiciyle buluşacak. Bahar dizisinin yeni bölümü, 16 Nisan Salı akşamı seyircisi ile buluşacaktır.

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