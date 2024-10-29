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Bahar bu akşam var mı? 29 Ekim Bahar dizisi 22. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı!

Bahar bu akşam var mı? 29 Ekim Bahar dizisi 22. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı!
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Show Tv yayın akışında bu akşam Bahar dizisi var mı ve Bahar dizisi 22. bölüm yayınlanacak mı merak ediliyor. Bahar dizisinde son bölüm neler olduğu ve 29 Ekim Salı günü Bahar dizisi yeni bölümü yayınlanacak mı sorularına yanıt aranıyor. Peki, Bahar bu akşam var mı? 29 Ekim Bahar dizisi 22. bölüm yayınlanacak mı?

Bahar bu akşam var mı? 29 Ekim Bahar dizisi 22. bölüm yayınlanacak mı? soruları gündeme geliyor. Show Tv yayın akışında bu akşam Bahar dizisi yayınlanacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı Bahar dizisi, konusuyla dikkat çekiyor. Show Tv yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…

BAHAR DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

Show Tv ekranlarında yayınlanan Bahar dizisi bu akşam 22. bölümüyle seyircisi ile buluşuyor. Bahar dizisi her Salı saat 20:00'da Show Tv'de yayınlanıyor.

Bahar bu akşam var mı? 29 Ekim Bahar dizisi 22. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı!

BAHAR DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Bahar'ın 21. Bölümünde; Evren'in vurulmasıyla darmadağın olan Bahar, hastaneden uzaklaştırılmasıyla birlikte hayatı allak bullak olur. Timur, Evren'i kurtarmaya çalışırken Süreyya ise Bahar'a son darbeyi vurur. Hastaneye bomba gibi düşen genç hastanın kimliği asistanlar ve doktorlar arasında meraka yol açar. Efsun ise bu karışıklıktan faydalanıp Seren ve Aziz Uras'ın kafasını karıştırmakla meşguldür. İşini, evini ve Evren'i kaybeden Bahar, küllerinden yeniden doğmaya kararlıdır. Ama finalde onu acı bir sürpriz bekliyordur.

Bahar bu akşam var mı? 29 Ekim Bahar dizisi 22. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı!

29 EKİM SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar (Yeni bölüm)

00:15 Kalpazan

Bahar bu akşam var mı? 29 Ekim Bahar dizisi 22. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı!

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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