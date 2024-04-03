Show TV ekranlarının gözde dizisi Bahar, her hafta seyirciyi ekrana kilitliyor. Konusu ve oyuncuları ile öne çıkan Bahar dizisi, izleyicileri merakla yeni bölümlerini beklediği bir dizi haline geldi. Bahar dizisinin yayınlanan son bölümü merak konusu oldu. BAHAR 8. BÖLÜM CANLI İZLE! Bahar son bölümde neler oldu? Bahar 8. bölüm full izle...

BAHAR DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizinin merkezinde, doktor olan Timur ile evlilik sürdüren Bahar'ın hayatı yer alıyor. Ancak Bahar, karaciğer hastalığına yakalanır ve yaşam mücadelesi başlar. Doktor Evren, Bahar'ın durumunun ciddiyetini vurgulayarak, karaciğer nakli olmadığı takdirde hayatının tehlikede olduğunu belirtir. Aile üyeleri arasında, sadece Timur'un karaciğeri uyumlu çıkar ve karaciğerinin bir kısmını Bahar'a verme kararı alınır. Bu karar, ailenin kaderini değiştirir ve Bahar'ın hayatta kalma umudunu artırır.

BAHAR DİZİSİ KORE'DEN UYARLAMA MI?

Bahar dizisi, Güney Kore yapımı Dr. Cha dizisinden uyarlanmıştır. Orijinal hikaye, doktorluk mesleğini bırakıp ailesine adanmış bir kadının, karaciğer nakline ihtiyaç duyduğunda eşinin desteğini alamaması ve yeniden mesleğine dönüş hikayesini konu alır.

BAHAR DİZİSİ 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar'ın 8. Bölümünde; Parla, Selim'in ona söylediklerine inanmasa da Rengin'le konuşmak ister, Rengin'in kaza yaptığı haberiyle yıkılır.Hastanede, Timur'un Rengin için olan endişesini gören Bahar iyice şüphelenir, bir yandan Parla'ya destek olup onunla bağ kurarken diğer yandan Timur'la yüzleşmeye hazırlanır.Timur, her şeyi dengede tutmaya çalışsa da başarılı olamaz.Evren, Parla'yla yakın bir bağ kurar, bu bağla birlikte Evren'in geçmişindeki sır perdesi de aralanır. Gelen sürpriz misafir tüm dengeleri değiştirir ve Bahar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır!

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