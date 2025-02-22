Bahar 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar 36. bölüm fragmanı HD izle!

SHOW TV'nin sevilen dizisi Bahar, 36. bölüm fragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler arasında büyük heyecan yaratan dizinin detayları ve fragman bilgileriyle ise en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Bahar dizisinin 36. bölümünde ne olacak? Bahar 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, merak edilenler…

BAHAR DİZİSİNİN 35. BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Bahar, Leyla'nın sağlık durumunun ciddiyetini öğrendiğinde, içinde bulunduğu oyunu devam ettirmek zorunda kalır. Ancak Evren'in beklenmedik hamlesi, işleri daha da karmaşık hale getirir. Hastaneye gelen olağanüstü bir vaka, doktorları alışılmışın dışında bir tıbbi sınavla karşı karşıya bırakırken, ekip daha önce hiç yaşamadıkları bir gizemin içinde bulur kendini.

Bahar 35. bölüm

Bu sırada, Tolga'nın geçmişine dair sırlar birer birer gün yüzüne çıkarken, Çağla en büyük korkusuyla yüzleşmek zorunda kalır. Evlilik oyununa dahil olan Rengin'in yaptığı hamle, Timur ve Bahar'ı tamamen hazırlıksız yakalar. Öte yandan, Leyla'nın Bahar'a bıraktığı sır, herkesin hayatında derin bir sarsıntıya neden olacak bir dönüm noktası yaratacaktır.

Bahar 36. bölüm fragmanı