Haberler

Bahadır Ünlü neden gözaltına alındı? Bahadır Ünlü çalışanını darp mı etti?

Bahadır Ünlü neden gözaltına alındı? Bahadır Ünlü çalışanını darp mı etti?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Beyoğlu'nda dün akşam saatlerinde yaşanan olay, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bazı dizilerde de rol alan sosyal medya fenomeni Bahadır Ünlü, şehirdeki bir iş yerinde beklenmedik bir şekilde ortalığı karıştırdı. Peki, Bahadır Ünlü neden gözaltına alındı? Bahadır Ünlü çalışanını darp mı etti?

İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan bir olay, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medya fenomeni ve bazı dizilerde rol alan Bahadır Ünlü, şehirdeki bir iş yerinde beklenmedik bir hareketle olay yarattı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve çevredeki kameralara yansıyan görüntüler, olayın boyutunu henüz tam olarak ortaya koymuyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BAHADIR ÜNLÜ KİMDİR?

Bahadır Ünlü, sosyal medya fenomeni olarak tanınıyor ve bazı dizilerde oyunculuk yapmış bir isim. Hem sosyal medyada hem de televizyon ekranlarında görünürlüğü bulunan Ünlü, son dönemde şiddet olaylarıyla gündeme gelmesiyle dikkat çekiyor.

BAHADIR ÜNLÜ ÇALIŞANINI DARP Mİ ETTİ?

Bahadır Ünlü, İstanbul Beyoğlu'nda bulunan kafesinde çalışan bir kişiyi beyzbol sopası ve yumruklarla darp etti. Saldırı sırasında çalışanın havaya kaldırılıp yere çarpıldığı, darbelerin art arda geldiği ve olayın güvenlik kameralarına yansıdığı bildirildi.

Bahadır Ünlü neden gözaltına alındı? Bahadır Ünlü çalışanını darp mı etti?

BAHADIR ÜNLÜ ÇALIŞANINI NEDEN DARP ETTİ?

Olayın detaylarına göre, darp olayı iş yerinde meydana gelen bir anlaşmazlık sırasında gerçekleşti. Bahadır Ünlü'nün saldırının tam nedeni henüz resmi makamlarca açıklanmamakla birlikte, çalışan ile yaşanan anlaşmazlık ve tartışmanın bu şiddet olayına yol açtığı belirtiliyor.

BAHADIR ÜNLÜ GÖZALTINA ALINDI MI?

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Bahadır Ünlü, emniyete götürülerek işlemleri başlatıldı.

Bahadır Ünlü neden gözaltına alındı? Bahadır Ünlü çalışanını darp mı etti?

BAHADIR ÜNLÜ'NÜN ÇALIŞANINI DARP ETME OLAYI NEDİR?

Olay, İstanbul Beyoğlu Tomtom Mahallesi'ndeki bir kafede meydana geldi. Bahadır Ünlü, çalışanına beyzbol sopasıyla saldırdı, yumruklar ve darbeler uyguladı, ardından çalışanı havaya kaldırıp yere çarptı. İş yerinde bulunan bir bebeğin ağlaması ve dehşet anlarının kameralarca kaydedilmesi olayın boyutunu ortaya koydu.

Ayrıca iş yerinin ruhsatsız olduğu ve daha önce mühürlendiği, fakat Ünlü'nün işletmeyi izinsiz şekilde çalıştırdığı tespit edildi. Polis ekipleri, iş yerini yeniden mühürleyerek faaliyetlerine son verdi.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 çocuğun ölümüne neden olan iş yeri süresiz mühürlendi

2 çocuğu hayattan koparan işletme için gereken yapıldı
Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Yasak aşk dehşeti! Cadde ortasında defalarca bıçakladı
2026 ÖSYM sınav takvimi belli oldu

ÖSYM duyurdu, milyonlarca kişinin beklediği sınav tarihleri belli oldu
Investco Holding'in 20 grup şirketine kayyum atandı

Dev holdingin 20 grup şirketine kayyum atandı
2 çocuğun ölümüne neden olan iş yeri süresiz mühürlendi

2 çocuğu hayattan koparan işletme için gereken yapıldı
Kar geliyor! Hava bir anda değişecek

Kar geliyor! Hava bir anda değişecek
Pusuya yattı bekliyor! Mourinho Süper Lig devinin yıldızını alacak

Pusuya yattı bekliyor! Süper Lig devinin yıldızını alacak
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan yeni rapor! 134 kişinin DNA'sı incelendi

Rojin'in ölümüne ışık tutması beklenen DNA raporu açıklandı
Şehit babası MHP'li başkana sarılıp 'Beni Devlet Bahçeli'ye götürün' dedi

Şehidin babası önce sarıldı, sonra "Beni Bahçeli'ye götürün" dedi
2 çocuğun üzerinden 53 kesici alet çıktı

Bunların hepsi 2 çocuğun üzerinden çıktı
Balıkesir'de 17 bin deprem sonrası siyasette Zağanos Paşa polemiği

Balıkesir'de 17 bin deprem sonrası siyasette "Meydan" polemiği
Doğduğu topraklarda 35 yıldır kimliksiz ve vatansız yaşıyor

Diploması bile var ama en önemli şeyi eksik
Otomobil tıra çarpıp şarampole yuvarlandı! 6 ve 8 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti

Bu araçtan 6 ve 8 yaşındaki iki kardeşin cansız bedenleri çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.