Bahadır Ünlü neden gözaltına alındı? Bahadır Ünlü çalışanını darp mı etti?

İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan bir olay, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medya fenomeni ve bazı dizilerde rol alan Bahadır Ünlü, şehirdeki bir iş yerinde beklenmedik bir hareketle olay yarattı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve çevredeki kameralara yansıyan görüntüler, olayın boyutunu henüz tam olarak ortaya koymuyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BAHADIR ÜNLÜ KİMDİR?

Bahadır Ünlü, sosyal medya fenomeni olarak tanınıyor ve bazı dizilerde oyunculuk yapmış bir isim. Hem sosyal medyada hem de televizyon ekranlarında görünürlüğü bulunan Ünlü, son dönemde şiddet olaylarıyla gündeme gelmesiyle dikkat çekiyor.

BAHADIR ÜNLÜ ÇALIŞANINI DARP Mİ ETTİ?

Bahadır Ünlü, İstanbul Beyoğlu'nda bulunan kafesinde çalışan bir kişiyi beyzbol sopası ve yumruklarla darp etti. Saldırı sırasında çalışanın havaya kaldırılıp yere çarpıldığı, darbelerin art arda geldiği ve olayın güvenlik kameralarına yansıdığı bildirildi.

BAHADIR ÜNLÜ ÇALIŞANINI NEDEN DARP ETTİ?

Olayın detaylarına göre, darp olayı iş yerinde meydana gelen bir anlaşmazlık sırasında gerçekleşti. Bahadır Ünlü'nün saldırının tam nedeni henüz resmi makamlarca açıklanmamakla birlikte, çalışan ile yaşanan anlaşmazlık ve tartışmanın bu şiddet olayına yol açtığı belirtiliyor.

BAHADIR ÜNLÜ GÖZALTINA ALINDI MI?

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Bahadır Ünlü, emniyete götürülerek işlemleri başlatıldı.

BAHADIR ÜNLÜ'NÜN ÇALIŞANINI DARP ETME OLAYI NEDİR?

Olay, İstanbul Beyoğlu Tomtom Mahallesi'ndeki bir kafede meydana geldi. Bahadır Ünlü, çalışanına beyzbol sopasıyla saldırdı, yumruklar ve darbeler uyguladı, ardından çalışanı havaya kaldırıp yere çarptı. İş yerinde bulunan bir bebeğin ağlaması ve dehşet anlarının kameralarca kaydedilmesi olayın boyutunu ortaya koydu.

Ayrıca iş yerinin ruhsatsız olduğu ve daha önce mühürlendiği, fakat Ünlü'nün işletmeyi izinsiz şekilde çalıştırdığı tespit edildi. Polis ekipleri, iş yerini yeniden mühürleyerek faaliyetlerine son verdi.