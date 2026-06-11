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Sinop'ta pencereden düşen Alzheimer hastası yaşlı adam hayatını kaybetti

Sinop'ta pencereden düşen Alzheimer hastası yaşlı adam hayatını kaybetti
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Sinop'ta Alzheimer hastası 84 yaşındaki İbrahim Yıldırım, 4. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olay sabah saatlerinde meydana geldi, sağlık ekipleri yaşlı adamın öldüğünü belirledi.

Sinop'ta Alzheimer hastası olduğu öğrenilen yaşlı adam, 4'üncü kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Olay, 07.45 sıralarında Yeni Mahalle Dr. Ahmet Örs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alzheimer hastası 84 yaşındaki İbrahim Yıldırım, henüz belirlenemeyen bir nedenle oturduğu apartmanın 4'üncü katındaki dairenin penceresinden aşağı düştü. Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, beton zemine düşen yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme ve çalışmaların ardından, İbrahim Yıldırım'ın cansız bedeni cenaze aracına yüklenerek otopsi yapılmak üzere Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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