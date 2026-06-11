Magazin dünyasını sarsan narkotik operasyonu: Eski Türkiye Güzeli Ayşe Hatun Önal da gözaltında!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve sanat camiasında şok etkisi yaratan narkotik soruşturmasında, ünlü şarkıcı Ayşe Hatun Önal’ın da yakalandığı öğrenildi. Emniyete götürülenler arasında Beren Saat, Kenan Doğulu, Enis Arıkan ve Kerimcan Durmaz da bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından titizlikle yürütülen soruşturmanın, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" ve "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" suçları kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.

SABAH DÜĞMEYE BASILDI

Sabahın erken saatlerinde düğmeye basan narkotik ekipleri, belirlenen adreslere baskın düzenledi. Operasyon neticesinde, aralarında eski manken ve şarkıcı Ayşe Hatun Önal’ın da bulunduğu toplam 22 kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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