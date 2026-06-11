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Magazin dünyasını sarsan narkotik operasyonu: Eski Türkiye Güzeli Ayşe Hatun Önal da gözaltında!

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İstanbul merkezli düzenlenen ve magazin gündemine bomba gibi düşen uyuşturucu operasyonunda, eski Türkiye güzeli manken ve şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın da gözaltına alındığı bildirildi. Listede Beren Saat, Kenan Doğulu, Enis Arıkan ve Kerimcan Durmaz gibi çok konuşulan isimler yer alıyor.

  • Eski Türkiye Güzeli ve şarkıcı Ayşe Hatun Önal, İstanbul'da düzenlenen narkotik operasyonunda gözaltına alındı.
  • Operasyon kapsamında Beren Saat, Kenan Doğulu, Enis Arıkan ve Kerimcan Durmaz dahil 22 kişi emniyete götürüldü.
  • Soruşturma, 'kullanmak için uyuşturucu bulundurmak' ve 'uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak' suçları kapsamında yürütülüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve sanat camiasında şok etkisi yaratan narkotik soruşturmasında, ünlü şarkıcı Ayşe Hatun Önal’ın da yakalandığı öğrenildi. Emniyete götürülenler arasında Beren Saat, Kenan Doğulu, Enis Arıkan ve Kerimcan Durmaz da bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından titizlikle yürütülen soruşturmanın, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" ve "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" suçları kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.

SABAH DÜĞMEYE BASILDI

Sabahın erken saatlerinde düğmeye basan narkotik ekipleri, belirlenen adreslere baskın düzenledi. Operasyon neticesinde, aralarında eski manken ve şarkıcı Ayşe Hatun Önal’ın da bulunduğu toplam 22 kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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İŞTE 22 KİŞİLİK O LİSTE

Soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtilen 22 kişilik tam liste ise şu şöyle:

Ayşe Hatun Önal, Tolga Çam, Ferhan Kaya, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Ahmet Karoğlu, Emre Tari, Hasan Vatan, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat, Mehmet Cem Karcı, Berdan Mardini, Reyhan Küçükyeğen, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correira, Enis Arıkan, Rafet Eren Yorulmazer, Ali Efe Bezci ve Selin Ciğerci.

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AYŞE HATUN ÖNAL KİMDİR?

Operasyonda ismi öne çıkan Ayşe Hatun Önal, 29 Temmuz 1978 tarihinde Adana’da dünyaya geldi. Adana Borsa Lisesi’ni bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü’ne girdi ancak buradaki eğitimini yarıda bıraktı. 1999 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında Türkiye Güzeli seçilerek adını duyuran Önal, aynı yıl ülkemizi Miss World yarışmasında temsil etti.

Mankenlik ve sunuculuk kariyerinin ardından müzik dünyasına adım atan Ayşe Hatun Önal, 2003 yılında çıkardığı "Sonunda" adlı EP çalışmasıyla dikkat çekti. Özellikle "Çeksene Elini" şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan sanatçı; "Sustuysam", "Çak Bir Selam", "Güm Güm" ve "Selam Dengesiz" gibi hit şarkılarıyla pop ve elektronik müzik tarzında Türkiye'de kendine sağlam bir yer edindi. "Kalbe Ben" ve "Dur Dünyam" gibi parçaları da hafızalara kazınan öne çıkan çalışmaları arasında yer alıyor.

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Taner Yener
Taner Yener
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMAJESTIK:

Eski Türkiye amma zevsksizmiş, bu mu Türkiye güzeli lenn

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Haber YorumlarıCan:

Bir 20 yıl önce alsaydınız tamam ama kadın artık içmiyor ki

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Mesele içip içmemesi değildir belki!? İfadede vereceği isimler olabilir mi?

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