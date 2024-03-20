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Bağcılar'da işkence odasında çocuk istismarı olayı nedir? Metin Şenay tutuklandı mı, ne oldu?

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Metin Şenay hakkında bu zamana kadar tespit edilen 4 çocuğa yönelik eylemlerinden dolayı 100 yılı aşkın hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Peki, Bağcılar'da işkence odasında çocuk istismarı olayı nedir? Metin Şenay tutuklandı mı, ne oldu?

METİN ŞENAY KİMDİR?

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın özel haberine göre, Bağcılarda Metin Şenay isimli sucu, özel yalıtımla kapladığı odada çocuklara yıllarca işkence ettiği ve yargılanıp serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

OLAY NE?

24 Mayıs 2023 tarihinde, Bağcılar'da henüz ilkokula giden 12 yaşındaki M.Y., ders saatleri sona ermesine rağmen evine dönmemesi üzerine ailesi emniyete haber vermişti. Bunun üzerine emniyet güçleri dakika dakika çevredeki kameraları incelemeye aldı. Saat 12:40 sıralarında okuldan çıkan 12 yaşındaki M.Y'nin mahallenin sucusu Metin Şenay'ın aracına bindiği tespit edildi. Şenay, çocuğu iş yerine götürdükten sonra taciz etti.

İSTİSMAR EDİLEN ÇOCUKLARDAN BİRİNİN İFADESİNE ULAŞILDI

Şimdilerde 19 yaşında olan R.Ş., Savcılıkta verdiği ifadesinde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Metin Şenay'ın gazetede çıkan haberlerini görünce kendimi eve kapattım. Kötü oldu. Annem bana 'Metin sana bir şey yaptı mı?' diye sordu. Korkumdan söyleyemedim. Metin Şenay'ı 4-5 yaşımdan beri tanırım. Beni dükkanına çağırıyordu. Gitmeyince kızıyordu. Öldürürüm diyerek tehdit ediyordu. Bana, 'Ben seninle evleneceğim. Çocuğumuz olsun. Sen 18 yaşına gelince imam nikahı kıyarız' diyordu. İlk olay 5 yaşında yaşandı. Son olay ise ben 9. sınıftayken. Cinsel ilişkiye girerken videoya çekiyordu. Felç geçirene kadar bu devam etti."

Bağcılar'da işkence odasında çocuk istismarı olayı nedir? Metin Şenay tutuklandı mı, ne oldu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Bağcılar Hukuk 3.Sayfa Gündem Haberler

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