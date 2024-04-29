Baby Reindeer gerçek mi, konusu ne? Baby Reindeer Martha kimdir? Baby Reindeer sonunda ne oluyor?

Baby Reindeer gerçek hikaye mi? Baby Reindeer konusu nedir? Baby Reindeer Martha kimdir? Baby Reindeer sonunda ne oluyor? Netflix'te yayınlanan Baby Reindeer konusu itibariyle seyircinin dikkatini çekmeyi başardı. Baby Reindeer, Richard Gadd tarafından yaratılan ve başrolünde oynadığı bir İskoç dizisidir. Baby Reindeer gerçek mi? Detaylar haberimizdedir…

BABY REINDEER GERÇEK Mİ?

Nisan ayında Netflix'te yayınlanan Baby Reindeer, hızla izleyicilerin ilgisini çeken bir dizi haline geldi. Geçtiğimiz hafta, platformun en popüler İngilizce dizisi oldu ve eleştirmenleri de etkisi altına aldı. Ancak 18 yaş altı izleyicilere uygun olmayan bu çarpıcı dizi, Rotten Tomatoes'ta eleştirmenlerden yüzde 97, izleyicilerden ise yüzde 84 puan aldı.

Baby Reindeer dizisi, komedyen Richard Gadd'in imzasını taşıyor ve aslında onun gerçek yaşam hikayesine dayanıyor. Dizide Gadd, başarısız komedyen Donny Dunn rolünde karşımıza çıkıyor. Donny, barmenlik yaptığı bara gelen üzgün bir kadın olan Martha Scott'a (Jessica Gunning) ücretsiz çay ikram eder. Ancak bu küçük jestin ardından her şey değişir. Çünkü Martha, Donny'yi 4 yıl boyunca ısrarla takip edecektir.

BABY REINDEER DİZİSİ KAÇ SEZON?

Richard Gadd, Nava Mau ve Jessica Gunning'in başrollerini paylaştığı Baby Reindeer'ın yönetmenliğini Weronika Tofilska üstlenirken, yapımcılığını Matthew Mulot yapıyor. Toplamda 7 bölümden oluşan bu mini dizi, izleyicileri derinden etkilemeye devam ediyor.

BABY REINDEER KONUSU NEDİR?

Bir başarısız komedyen, kırılgan bir kadına samimi bir jestte bulunduğunda, her ikisinin de hayatını mahvedebilecek tehlikeli bir saplantının başlangıcını tetikler.

BABY REINDEER OYUNCU KADROSU