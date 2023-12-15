Üye Girişi
Haberler

Babalık heyecanı yaşayan Kaan Urgancıoğlu, bebeğiyle ilk pozunu verdi

Güncelleme:
Abone Ol

Geçtiğimiz günlerde Ardıç adını verdiği oğlunu kucağına alan Yargı dizisinin başrol oyuncusu Kaan Urgancıoğlu, bebeğiyle ilk pozunu verdi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin başrol oyuncularından Kaan Urgancıoğlu, bir süredir aşk yaşadığı Burcu Denizer ile haziran ayında Atina'da evlendi. Geçtiğimiz günlerde oğlunu kucağına almanın heyecanını yaşayan Urgancıoğlu, bebeğiyle ilk pozunu yayınladı.

İlk bebeğini kucağına aldıktan sonra hastane önünde açıklama yapan Urgancıoğlu, "Zor bir doğum oldu, uzun sürdüğü için yorucuydu. Film izlemek gibiydi o an... Sanki benim başıma gelmiyor ama arka koltuktan bir gerilim filmi izliyormuş gibi oldum" demişti. Oğluna Ardıç ismini koyan yakışıklı oyuncu, 2,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bebeğiyle ilk karesini yayınlayarak kalp emojisi koydu. Oyuncunun paylaşımına Filiz Akın, Aslı Enver, İpek Yazıcı, Irmak Ünal, Gonca Vuslateri, Gupse Özay ve Mabel Matiz gibi isimlerden yorum yağdı.

Babalık heyecanı yaşayan Kaan Urgancıoğlu, bebeğiyle ilk pozunu verdi

Babalık heyecanı yaşayan Kaan Urgancıoğlu, bebeğiyle ilk pozunu verdi

Babalık heyecanı yaşayan Kaan Urgancıoğlu, bebeğiyle ilk pozunu verdi

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Televizyon

Kaan Urgancıoğlu Televizyon Magazin Haberler

Bakmadan Geçme

Mesut Yar Sözcü Tv'den ayrıldı mı? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı, sebebi ne? CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024: CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu mu? CHP belediye başkan adayları listesi 2024 yerel seçimleri! Ateş Kuşları YENİ BÖLÜM (35. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yılbaşı tatili kaç gün? Bu yıl yıl başı hangi güne denk geliyor, kaç gün olacak 2024? Bambaşka Biri YENİ BÖLÜM (14. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Bambaşka Biri yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yalı Çapkını YENİ BÖLÜM (50. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 15 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Kızılcık Şerbeti YENİ BÖLÜM (43. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Arka Sokaklar YENİ BÖLÜM (654. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (15 ARALIK CUMA) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 15 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 15 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Okulların kapanmasına kaç gün var? SAYAÇ 13 ARALIK | Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 15 Aralık'ta İzmir, İstanbul ve Ankara'da Deprem Oldu mu? AFAD ve Kandilli'den Son Dakika Deprem Verileri Ankaragücü ceza aldı mı? MKE Ankaragücü ne cezası aldı, neden? CUMA MESAJLARI 2023: En iyi, kısa, anlamlı cuma mesajları! İnstagram, Facebook cuma mesajları! Ayetli, resimli cuma mesajları!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title