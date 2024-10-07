Babalar Günü ne zaman 2025? ''Babalar Günü'' hangi güne denk geliyor?
Babalar Günü 2025 yılında ne zaman kutlanacak merak konusu oldu. Bu özel gün, her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar gününe denk geliyor. Babalar Günü, tüm dünyada babaların onurlandırıldığı ve kutlandığı bir gün olarak biliniyor. Peki, Babalar Günü ne zaman 2025? ''Babalar Günü'' hangi güne denk geliyor?
Babalar Günü, dünya genelinde babaların çocuklarına olan katkılarını ve fedakarlıklarını anmak için düzenlenen bir gündür. Bu günde, çocuklar babalarına hediyeler verip onlara olan sevgilerini ve minnettarlıklarını ifade ediyorlar. Peki, Babalar Günü ne zaman 2025? 'Babalar Günü' hangi güne denk geliyor? İşte detaylar...
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2025?
2025 yılı için belirlenen babalar günü 15 Haziran Pazar gününe denk gelmektedir.
BABALAR GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ NEDİR?
Babalar Günü, babaların çocuklarına ve ailelerine gösterdiği sevgi, fedakarlık ve katkıların onurlandırıldığı özel bir gündür. Babalar Günü'nün kökeni, 20. yüzyılın başlarına dayanır ve o günden bu yana, babaların topluma ve aileye olan katkılarını vurgulayan önemli bir gün olarak dünya çapında kutlanmaktadır.
2025 DİNİ, RESMİ VE ÖZEL GÜNLER TAKVİMİ
- Yılbaşı 01.01.2025 Çarşamba
- Regaip Kandili 02.01.2025 Perşembe
- Miraç Kandili 26.01.2025 Pazar
- Sevgililer Günü 14.02.2025 Cuma
- Berat Kandili 14.02.2025 Cuma
- Dünya Kadınlar Günü 08.03.2025 Cumartesi
- Çanakkale Zaferi 18.03.2025 Salı
- Nevruz Bayramı 21.03.2025 Cuma
- Kadir Gecesi 26.03.2025 Çarşamba
- Ramazan Bayramı 30.03.2025 Pazar
- Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23.04.2025 Çarşamba
- İşçi Bayramı 01.05.2025 Çarşamba
- Anneler Günü 11.05.2025 Pazar
- Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19.05.2025 Pazartesi
- Kurban Bayramı 06.06.2025 Cuma
- Babalar Günü 15.06.2025 Pazar
- Kabotaj ve Deniz Bayramı 01.07.2025 Salı
- Demokrasi Bayramı 15.07.2025 Salı
- Zafer Bayramı 30.08.2025 Cumartesi
- Mevlid Kandili 03.09.2025 Çarşamba
- Cumhuriyet Bayramı 29.10.2025 Çarşamba
- Atatürk'ün Ölüm Yıl Dönümü 10.11.2025 Pazartesi
- Öğretmenler Günü 24.11.2025 Pazartesi
- Dünya Engelliler Günü 03.12.2025 Çarşamba