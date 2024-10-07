Üye Girişi
Haberler

Babalar Günü ne zaman 2025? ''Babalar Günü'' hangi güne denk geliyor?

Babalar Günü ne zaman 2025? ''Babalar Günü'' hangi güne denk geliyor?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Babalar Günü 2025 yılında ne zaman kutlanacak merak konusu oldu. Bu özel gün, her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar gününe denk geliyor. Babalar Günü, tüm dünyada babaların onurlandırıldığı ve kutlandığı bir gün olarak biliniyor. Peki, Babalar Günü ne zaman 2025? ''Babalar Günü'' hangi güne denk geliyor?

Babalar Günü, dünya genelinde babaların çocuklarına olan katkılarını ve fedakarlıklarını anmak için düzenlenen bir gündür. Bu günde, çocuklar babalarına hediyeler verip onlara olan sevgilerini ve minnettarlıklarını ifade ediyorlar. Peki, Babalar Günü ne zaman 2025? 'Babalar Günü' hangi güne denk geliyor? İşte detaylar...

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2025?

2025 yılı için belirlenen babalar günü 15 Haziran Pazar gününe denk gelmektedir.

Babalar Günü ne zaman 2025? 'Babalar Günü' hangi güne denk geliyor?

BABALAR GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ NEDİR?

Babalar Günü, babaların çocuklarına ve ailelerine gösterdiği sevgi, fedakarlık ve katkıların onurlandırıldığı özel bir gündür. Babalar Günü'nün kökeni, 20. yüzyılın başlarına dayanır ve o günden bu yana, babaların topluma ve aileye olan katkılarını vurgulayan önemli bir gün olarak dünya çapında kutlanmaktadır.

2025 DİNİ, RESMİ VE ÖZEL GÜNLER TAKVİMİ

  • Yılbaşı 01.01.2025 Çarşamba
  • Regaip Kandili 02.01.2025 Perşembe
  • Miraç Kandili 26.01.2025 Pazar
  • Sevgililer Günü 14.02.2025 Cuma
  • Berat Kandili 14.02.2025 Cuma
  • Dünya Kadınlar Günü 08.03.2025 Cumartesi
  • Çanakkale Zaferi 18.03.2025 Salı
  • Nevruz Bayramı 21.03.2025 Cuma
  • Kadir Gecesi 26.03.2025 Çarşamba
  • Ramazan Bayramı 30.03.2025 Pazar
  • Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23.04.2025 Çarşamba
  • İşçi Bayramı 01.05.2025 Çarşamba
  • Anneler Günü 11.05.2025 Pazar
  • Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19.05.2025 Pazartesi
  • Kurban Bayramı 06.06.2025 Cuma
  • Babalar Günü 15.06.2025 Pazar
  • Kabotaj ve Deniz Bayramı 01.07.2025 Salı
  • Demokrasi Bayramı 15.07.2025 Salı
  • Zafer Bayramı 30.08.2025 Cumartesi
  • Mevlid Kandili 03.09.2025 Çarşamba
  • Cumhuriyet Bayramı 29.10.2025 Çarşamba
  • Atatürk'ün Ölüm Yıl Dönümü 10.11.2025 Pazartesi
  • Öğretmenler Günü 24.11.2025 Pazartesi
  • Dünya Engelliler Günü 03.12.2025 Çarşamba
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Aile İçi Şiddet Babalar Günü Soğuk Haber Yaşam Dünya

Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil

Toplumun sinir uçlarına dokunan platform bakanlığın radarına girdi

 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma

Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma

 Tekirdağ'da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber

Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber
Gökhan Kalaycıoğlu'ndan çarpıcı Süreyya Karabulut itirafı: O soruları kendi istedi...

Gökhan Kalaycıoğlu'ndan çarpıcı Süreyya Karabulut itirafı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelinim Mutfakta Eda kimdir? Eda Koç kaç yaşında, nereli? 7 Ekim'de Filistin'de ne oldu? 7 Ekim katliamı nedir? Güzel Aşklar Diyarı bu akşam var mı? 7 Ekim Güzel Aşklar Diyarı 3. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı! ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025? Üç aylar (Recep, Şaban ve Ramazan) hangi tarihte başlıyor? Diyanet dini günler takvimi! İslam Memiş altın ile ilgili ne dedi? Altın yükselecek mi? Murat Zorluoğlu kimdir? Murat Zorluoğlu kaç yaşında, nereli? Babalar Günü ne zaman 2025? ''Babalar Günü'' hangi güne denk geliyor? Kötü Kan dizisi bitiyor mu, final mi yapıyor? Kötü Kan dizisi neden bitiyor? Sıla bebek öldü mü? Sıla bebek neden öldü? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 7 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Recai Kutan kimdir? Recai Kutan ne zaman öldü, hastalığı neydi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.