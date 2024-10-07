Babalar Günü, dünya genelinde babaların çocuklarına olan katkılarını ve fedakarlıklarını anmak için düzenlenen bir gündür. Bu günde, çocuklar babalarına hediyeler verip onlara olan sevgilerini ve minnettarlıklarını ifade ediyorlar. Peki, Babalar Günü ne zaman 2025? 'Babalar Günü' hangi güne denk geliyor? İşte detaylar...

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2025?

2025 yılı için belirlenen babalar günü 15 Haziran Pazar gününe denk gelmektedir.

BABALAR GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ NEDİR?

Babalar Günü, babaların çocuklarına ve ailelerine gösterdiği sevgi, fedakarlık ve katkıların onurlandırıldığı özel bir gündür. Babalar Günü'nün kökeni, 20. yüzyılın başlarına dayanır ve o günden bu yana, babaların topluma ve aileye olan katkılarını vurgulayan önemli bir gün olarak dünya çapında kutlanmaktadır.

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