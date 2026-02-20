Haberler

Baba-oğul 6 gün arayla öldü

Baba-oğul 6 gün arayla öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 14 yaşındaki Ahmed Berat Trabzonluoğlu, D-100 kara yolunda otomobil çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Genç çocuğun babası TIR şoförü Yavuz Trabzonluoğlu'nun ise 6 gün önce Gürcistan'da seferdeyken fenalaşarak hayatını kaybettiği öğrenildi; baba ve oğlun peş peşe ölümü aileyi yasa boğdu.

  • 14 yaşındaki Ahmed Berat Trabzonluoğlu, Sakarya'nın Erenler ilçesinde D-100 kara yolunda otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.
  • Ahmed Berat Trabzonluoğlu'nun babası Yavuz Trabzonluoğlu, 6 gün önce Gürcistan'da TIR seferi sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti.
  • Ahmed Berat Trabzonluoğlu'nun cenazesi, Büyükesence Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınacak namaz sonrası Büyükesence Mahalle Mezarlığı'na defnedilecek.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 6 gün önce TIR şoförü babasını kaybeden Ahmed Berat Trabzonluoğlu (14), otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün Erenler ilçesi D-100 kara yolunda meydana geldi. Otobüsten indikten sonra yolun karşısına geçmeyen çalışan Ahmed Berat Trabzonluoğlu'na, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Yaralanan Trabzonluoğlu, çağrılan ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Ahmed Berat, kurtarılamadı.

BABASI TIR SEFERİNDE ÖLMÜŞ

Öte yandan çocuğun babası, siroz hastası ve TIR şoförü Yavuz Trabzonluoğlu'nun (50) 6 gün önce Gürcistan'da, seferde olduğu sırada fenalaşarak hayatını kaybettiği belirtildi. 6 gün arayla hem baba hem de oğlunun ölümü, aileyi yasa boğdu. Ahmed Berat Trabzonluoğlu'nun cenazesi, bugün ikindi vakti Büyükesence Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınacak namaz sonrası Büyükesence Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor

Belediye başkanı uyuşturucu soruşturmasında ifade veriyor
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor

Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Ağır imtihan Allah gani gani rahmet eylesin mekânları Cennet olsun inşAllah

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllar sonra sahneye dönen Bergüzar Korel'den duygusal itiraf

''Bacaklarım kadar sesim de titredi''
Spiker Burçak Bozkuş'a annesinden görülmemiş zorbalık

Ünlü spikere annesinden görülmemiş zorbalık: Şaşı gibi bakıyorsun
Hepsi polis! Bu fotoğraf dev operasyondan dakikalar önce çekildi

Hepsi polis! Bu fotoğraf dev operasyondan dakikalar önce çekildi
Yayına bağlanan kişiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan sandılar, sonrasında olanları görmeniz lazım

Canlı yayında Erdoğan şakası! İkisi de ne yapacağını şaşırdı
Yıllar sonra sahneye dönen Bergüzar Korel'den duygusal itiraf

''Bacaklarım kadar sesim de titredi''
Mücevher diye çaldılar, yakından bakınca neye uğradıklarını şaşırdılar

Hırsızların mücevher diye çaldıkları şey bakın ne çıktı
Teravih namazına giden gelin-kaynananın ölüm anı kamerada

Teravih namazına giden gelin-kaynananın ölüm anı kamerada