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B SINIFI EHLİYET 125 CC MOTOR KULLANABİLİR Mİ? 125 cc motoru B ehliyet kullanabilir mi, 125 cc motor için hangi ehliyet?

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Gündeme gelen açıklamalar ile birlikte B sınıfı ehliyeti olanlar 125 cc motor kullanabilecek mi? Sorusu gündeme geldi. Bu nedenle 125 cc motor kullanmak isteyen birçok kişi internet üzerinde araştırma yapmaya başladı. Peki, 125 cc motoru B ehliyet kullanabilir mi, 125 cc motor için hangi ehliyet?

125 cc motoru B ehliyet kullanabilir mi, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bakan Süleyman Soylu'nun açıklamalar dahilinde vatandaşlar tarafından B sınıfı ehliyeti olanlar 125 cc motor için hangi ehliyet? Sorusu merak konusu haline geldi ve internet üzerinde sorgulatılan sorular arasında yer aldı. Konu hakkında yapılan açıklamalar da en çok araştırılanlar arasında bulundu. Peki, 125 cc motoru B ehliyet kullanabilir mi, 125 cc motor için hangi ehliyet?

B SINIFI EHLİYET 125 CC MOTOR KULLANABİLİR Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan 'Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile 'B' sınıfı ehliyete sahip olanlar, belirli koşullar dahilinde 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanılabilecek.

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; B sınıfı sürücü belgesi ile her türlü ticari faaliyette kullanılan motosikletler hariç olmak üzere A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen motosikletler de kullanılabilecek.

Yayımlanan yönetmeliğe göre; deneyim bakımından en az 2 yıllık B sınıfı geçerli sürücü belgesine sahip olmak, gereken sağlık şartlarını taşımak ve daha önce sürücü belgesi geçici veya daimi olarak geri alınmamış olmak koşullarıyla, belirlenen direksiyon eğitimi dersini tamamlayarak uygulama sınavında başarılı olunması ve buna dair Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen A1 sınıfı sertifikanın sürücü belgesi sistem kayıtlarına işlenmesi halinde 125 cc'ye kadar olan motosikletler kullanılabilecek.

Emir Ceran
Emir Ceran
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