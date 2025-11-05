Son dönemde kamuoyunda geniş yankı uyandıran "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" iddiaları, özellikle belediye ihaleleri ve kamu kaynaklarının yönetimi üzerine yoğun tartışmalar başlattı. Soruşturma kapsamında birçok belediye yetkilisinin ifadeye çağrılması ve bazı isimlerin görevden uzaklaştırılmasıyla birlikte, Aktaş'ın kamuoyu gündemindeki rolü daha da dikkat çekti. Peki, Aziz İhsan Aktaş kimdir? Aziz İhsan Aktaş kaç yaşında, nereli? Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü nedir? Aziz İhsan Aktaş hayatına dair detaylar haberimizde!

AZİZ İHSAN AKTAŞ KİMDİR?

Aziz İhsan Aktaş, 1976 yılında Diyarbakır'da doğmuş bir iş insanıdır. Akaryakıt, lojistik ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren şirketleri ile tanınmaktadır. Son yıllarda özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı soruşturmalarla gündeme gelen Aktaş, iş dünyasındaki faaliyetlerinin yanı sıra kamu kaynaklarının kullanımı ve ihalelerle ilgili tartışmaların da merkezinde yer aldı.

Aktaş'ın iş hayatı, akaryakıt dağıtımı, lojistik hizmetler ve inşaat projeleri alanında yoğunlaşmıştır. Ancak son soruşturma süreci, onun sadece bir iş insanı değil, aynı zamanda suç örgütü lideri iddialarıyla da anılmasına yol açtı. Bu süreçte, kamuoyunda en çok merak edilen konulardan biri, Aktaş'ın hangi mekanizmalarla ihaleleri yönettiği ve hangi belediyelerle bağlantılı olduğu oldu.

AZİZ İHSAN AKTAŞ KAÇ YAŞINDA?

Aziz İhsan Aktaş, 1976 doğumlu olduğundan 2025 itibarıyla 49 yaşındadır. İş dünyasındaki uzun geçmişi ve kamuoyuna yansıyan soruşturmalar, onun hem yaşına hem de tecrübesine rağmen bu tür büyük çaplı yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelmesine neden oldu.

AZİZ İHSAN AKTAŞ NERELİ?

Aziz İhsan Aktaş, Diyarbakır doğumludur. Doğu Anadolu kökenli bir iş insanı olarak şehirden başlayıp Türkiye genelinde akaryakıt, lojistik ve inşaat alanında iş ağını genişletmiştir. Diyarbakır kökeni, onun iş hayatındaki başlangıç hikayeleri ve çevresel ilişkilerinin şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır.

AZİZ İHSAN AKTAŞ SUÇ ÖRGÜTÜ NEDİR?

"Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" iddiaları, belediye ihalelerinin organize edilmesi ve rüşvet verilmesi süreçlerini kapsamaktadır. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianameye göre, Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütü, belediye başkanları ve üst düzey yöneticilere rüşvet vererek ihaleleri kendi şirketlerinin almasını sağlıyordu.

Soruşturma süreci, 13 Ocak 2025 tarihinde İstanbul Beşiktaş merkezli operasyonlarla başladı. Bu operasyonlarda, görevlerinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat başta olmak üzere toplam 47 kişi hakkında gözaltı ve tutuklama kararları çıkarıldı. Ayrıca Adıyaman, Adana, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Ceyhan, Seyhan ve Esenyurt belediye başkanları ile bazı üst düzey yöneticiler de soruşturma kapsamında gözaltına alındı.