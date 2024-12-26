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Azerbaycan uçağını kim düşürdü?

Azerbaycan uçağını kim düşürdü?
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Çeçenistan'ın başkenti Grozni'ye giden Azerbaycan Havayolları'na (AZAL) ait yolcu uçağı çarşamba günü Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında düştü. Faciada 38 kişi hayatını kaybetti. Peki, Azerbaycan uçağı neden düştü, Rusya mı düşürdü, kim düşürdü?

Azerbaycan uçağını kim düşürdü? Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Çeçenistan'ın başkenti Grozni'ye giden Azerbaycan Havayolları'na (AZAL) ait yolcu uçağı çarşamba günü Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında düştü. Faciada 38 kişi hayatını kaybetti. Peki, Azerbaycan uçağı neden düştü, Rusya mı düşürdü, kim düşürdü? Detaylar...

AZERBAYCAN UÇAĞINI KİM DÜŞÜRDÜ?

Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında acil iniş yapmaya çalışırken düşen Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağı ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Azerbaycan hükümet kaynaklarına dayandırdığı bir haber yayımlayan Euronews, uçağın Rus karadan havaya füzesi nedeniyle düştüğünü belirtti.

Azerbaycan uçağını kim düşürdü?

Olayla ilgili spekülasyonlar ortaya atılmaya devam ederken, dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. AZAL uçağının Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi tarafından saldırıya uğradığı öne sürüldü. Euronews'e konuşan Azerbaycan hükümet kaynakları, kazaya karadan havaya bir Rus füzesinin neden olduğunu doğruladı. Kaynaklara göre füze, Grozni üzerindeki bir drone hava faaliyeti sırasında 8432 sefer sayılı uçağa ateşlendi ve uçuşun ortasında uçağın yanında patlayan şarapnel yolcuları ve kabin ekibini vurdu.

Hükümet kaynaklarının iddiasına göre pilotların acil iniş taleplerine rağmen hasar gören uçağın herhangi bir Rus havaalanına inmesine izin verilmedi. Bölgedeki kuleler, uçağın Hazar Denizi üzerinden Kazakistan'daki Aktau'ya doğru uçmasını emretti. Verilere göre, uçağın GPS navigasyon sistemleri deniz üzerindeki uçuş yolu boyunca sıkışmıştı.

Euronews kazadan önce yaşandığı iddia edilenlerle ilgili de çarpıcı bilgiler paylaştı. Buna göre uçak Grozni'ye yaklaşırken yolcular bir patlama sesi duydu. Ardından uçağa şarapnel parçası gibi görünen bir cisim isabet ederek gövdeye zarar verdi. Tüm bunları kazadan sağ kurtulan yolcular anlattı.

Öte yandan Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrii Kovalenko, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan Havayollarına ait Embraer 190 tipi uçağın bugün Bakü-Grozni seferini yaparken düşmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Uçağın Rus hava savunma sistemince vurulduğunu iddia eden Kovalenko, şu ifadeyi kullandı: "Bu sabah Bakü'den Grozni'ye uçan Azerbaycan Havayolları'na ait Embraer 190 uçağı, Rus hava savunma sistemi tarafından düşürüldü. Rusya'nın Grozni üzerindeki hava sahasını kapatması gerekiyordu ama bunu yapmadı. Uçak, Ruslar tarafından hasar gördü ve Grozni'ye acil iniş yapıp insanların hayatını kurtarmak yerine Kazakistan'a gönderildi."

AZAL'ın Bakü-Grozni seferini yapan Embraer 190 tipi uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. AZAL, uçakta 5'i mürettebat, 62'si yolcu 67 kişinin bulunduğunu açıkladı. Azerbaycan Başsavcılığı, ilk belirlemelere göre kazada 32 kişinin kurtulduğunu ve tedavi altına alındığını bildirdi. Uçak kazasında hayatını kaybedenler için Azerbaycan'da 1 günlük (26 Aralık) milli yas ilan edildi.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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