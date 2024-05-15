AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 15 Mayıs!

Az önce deprem nerede oldu? Az önce deprem nerede oldu? sorusu araştırılıyor. Deprem olduğunu hissedenler yakınımdaki deprem araştırması yapmakta. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Peki, AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 15 Mayıs!

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA

15 Mayıs 2024 tarihinde, Türkiye saati ile 04:56:33'te Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) verilerine göre, depremin merkezi Karaburun'a yaklaşık 50.17 km mesafede yer alıyor. Deprem, 38.93472° kuzey enlemi ve 25.95083° doğu boylamında, 9.74 km derinlikte gerçekleşti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.