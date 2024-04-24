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AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 24 Nisan!

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Az önce deprem nerede oldu? merak ediliyor. İstanbul'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki, Son dakika deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Yanıtı haberimizde...

Az önce deprem nerede oldu? Az önce deprem nerede oldu? sorusu araştırılıyor. Deprem olduğunu hissedenler yakınımdaki deprem araştırması yapmakta. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Peki, AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 24 Nisan!

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA

06:04:04 - Derinlik: 18.4 km - Büyüklük: 1.6 - Yer: PALAMUT-KAS (ANTALYA)

05:41:26 - Derinlik: 5.0 km - Büyüklük: 3.0 - Yer: ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)

05:05:37 - Derinlik: 7.7 km - Büyüklük: 1.7 - Yer: DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT)

04:47:13 - Derinlik: 5.0 km - Büyüklük: 2.0 - Yer: ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)

04:35:14 - Derinlik: 5.0 km - Büyüklük: 2.6 - Yer: GULLUCE-KELKIT (GUMUSHANE)

03:16:37 - Derinlik: 8.7 km - Büyüklük: 1.4 - Yer: FINDIKLI-ORHANGAZI (BURSA)

03:12:36 - Derinlik: 5.0 km - Büyüklük: 1.7 - Yer: SARAYOVA-HASANBEYLI (OSMANIYE)

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Malatya 'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

DÜN GECE DEPREM OLDU MU?

18.4 km - 1.6 - PALAMUT-KAS (ANTALYA)

15.4 km - 1.4 - GIRMELER-FETHIYE (MUGLA)

12.2 km - 1.7 - AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA)

11.8 km - 1.7 - GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

11.7 km - 1.8 - BALTASI-(ERZINCAN)

10.4 km - 3.9 - KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)

10.0 km - 2.1 - KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)

9.5 km - 1.6 - ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)

9.3 km - 2.5 - KIRALAN-ERGANI (DIYARBAKIR)

9.0 km - 1.9 - EGE DENIZI

Emir Ceran
Emir Ceran
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