Az önce deprem nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son dakika!

Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? sorusu araştırılıyor. Deprem olduğunu hissedenler yakınımdaki deprem araştırması yapmakta. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Peki, Az önce deprem nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son dakika depremler listesi!

SON DEPREMLER LİSTESİ

10 Ocak 2024, 11:34:40

Deprem Büyüklüğü: 25.8

Camilıyayla-Bozuyuk (Bilecik)

Derinlik: 25.8 km

10 Ocak 2024, 10:50:29

Deprem Büyüklüğü: 2.4

Corus-Ula (Mugla)

Derinlik: 2.4 km

10 Ocak 2024, 10:45:38

Deprem Büyüklüğü: 10.0

Habibler-Germencik (Aydin)

Derinlik: 10.0 km

10 Ocak 2024, 10:26:11

Deprem Büyüklüğü: 5.0

Kozluca-Akcadag (Malatya)

Derinlik: 5.0 km

10 Ocak 2024, 10:25:49

Deprem Büyüklüğü: 13.0

Kapikaya-Ayvacik (Samsun)

Derinlik: 13.0 km

10 Ocak 2024, 10:06:56

Deprem Büyüklüğü: 9.1

Develi-Menderes (Izmir)

Derinlik: 9.1 km

Not: Bu deprem bilgisi revize edilmiştir (2024.01.10 10:07:02)

10 Ocak 2024, 09:55:49

Deprem Büyüklüğü: 9.1

Durucasu-Yazihan (Malatya)

Derinlik: 9.1 km