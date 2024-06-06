Az önce deprem mi oldu? 5 Haziran Adıyaman'da kaç şiddetinde deprem oldu?

Az önce deprem mi oldu? En son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesinden takip edebilirsiniz. Türkiye'nin deprem kuşağında bulunması nedeniyle, depremler sık sık meydana gelebiliyor. 5 Haziran az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

ADIYAMAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

6 Şubat depremlerinde en büyük hasarı alan kentlerden biri olan Adıyaman'da bir deprem daha meydana geldi. Saat 13.37'de gerçekleşen sarsıntının merkez üssü, Çelikhan ilçesi olarak belirlendi. Deprem, yerin 11.24 kilometre derinliğinde yaşandı.

ADIYAMAN'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Deprem kuşağı üzerinde yer alan Türkiye'de zaman zaman korkutan sarsıntılar meydana geliyor. O yıkıcı afetlerden en büyüğü 6 Şubat 2023'te meydana gelmiş ve 11 ilimiz etkilenmişti. Depremin yaralarının sarıldığı bölgelerden biri olan Adıyaman'da yeni bir sarsıntı yaşandı. 4.2 şiddetindeki depremi hisseden vatandaşlar kendilerini korku ve panikle dışarı attı.