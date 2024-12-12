Az önce deprem mi oldu? 12 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

Az önce deprem mi oldu? En son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesinden takip edebilirsiniz. Türkiye'nin deprem kuşağında bulunması nedeniyle, depremler sık sık meydana gelebiliyor. 12 Aralık az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

EN SON DEPREM NEREDE OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.34'te merkez üssü Saros Körfezi olan ve Çanakkale'de de hissedilen 4.4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Sarsıntının yerin 14.5 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Depremin Çanakkale'ye yakın illerden de hissedildiği öğrenildi.

KANDİLLİYE GÖRE DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.6

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre depremin büyüklüğü 4.6 olarak ölçüldü. Sarsıntının derinliğinin de 14.5 kilometre olduğu belirtildi.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, deprem sonrası sosyal medya hesabından "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu. Erkek paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Saros Körfezi açıklarında 4.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Tüm hemşehrilerime ve Çanakkale'mize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."