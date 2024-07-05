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Aytaç Durak'ın hastalığı nedir? Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak'ın sağlık durumu nasıl?

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Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak yayla evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Aytaç Durak'ın hastalığı nedir ve sağlık durumu nasıl olduğu merak ediliyor. Peki, Aytaç Durak'ın son durumu ne?

Aytaç Durak'ın hastalığı nedir ve sağlık durumu nasıl olduğu araştırılıyor. Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Aytaç Durak'ın, ilçedeki Bürücek Yaylası'nda bulunan evinde rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Peki, Aytaç Durak'ın hastalığı nedir? Detaylar haberimizdedir…

AYTAÇ DURAK'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak, Pozantı ilçesindeki yayla evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Durak'ın tedavisi devam ediyor.

Aytaç Durak'ın hastalığı nedir? Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak'ın sağlık durumu nasıl?Aytaç Durak

AYTAÇ DURAK'IN HASTALIĞI NEDİR?

Aytaç Durak'ın, ilçedeki Bürücek Yaylası'nda bulunan evinde rahatsızlanması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Adrese giden sağlık ekipleri, 86 yaşındaki Durak'ı ambulansla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada doktorlar Durak'ın tedavisine ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde devam edilmesine karar verdi.

Bunun üzerine Durak için Sağlık Bakanlığından ambulans helikopter talep edildi. Pozantı İlçe Stadı'na inen ambulans helikopterle Balcalı Hastanesine sevk edilen Durak, acil servise alındı. Durak'a burada ÇÜ Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı ve Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Zeynep Kekeç müdahalede bulundu. Durak'ın bilincinin açık olduğu ve vertigo şüphesiyle tedaviye alındığı bildirildi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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