AYT sınavı ne zaman, saat kaçta bitecek? AYT oturumu ne kadar, kaç dk sürecek? 2024 YKS/AYT sınavı başlangıç ve bitiş saati!

Ayt sınavı ne zaman, saat kaçta bitecek? Merak edilmekte ve sınava katılacak olan adaylar başta olmak üzere birçok kişi tarafından araştırılıyor. 2024 YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi ( Ayt ), adaylara toplamda Yabancı Dil Testi (YDT) hariç 160 soru sunmaktadır. Peki, AYT sınavı ne zaman, saat kaçta bitecek? AYT oturumu ne kadar, kaç dk sürecek? İşte 2024 YKS/AYT sınavı başlangıç ve bitiş saati!

AYT SINAVI NE ZAMAN?

2024 YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT), 9 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleştiriliyor.

AYT SINAVI SAAT KAÇTA?

2024 YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) 9 Haziran 2024 Pazar günü saat 10:15'te başlayacak.

YKS SINAVI SAAT KAÇTA BİTECEK?

2024 YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT), 9 Haziran 2024 Pazar günü saat 10:15'te başlayacak ve toplam 180 dakika sürecek. Buna göre sınav saat 13:15'te bitecektir.

AYT ERKEN ÇIKIŞ SAATİ KAÇ?

AYT oturumu 10:15'te başlayacak ve 13:15'te sona erecektir. Buna göre AYT sınavından 12:30 ile 13:00 arasında çıkış yapılabilecek.

TYT'DE ALINAN PUAN AYT PUANINI ETKİLER Mİ?

Tyt puanı ile tercih yapacak bir aday, AYT sınavına da girip kendini denemek isterse, bu durum TYT puanını etkilemez. Ancak, TYT'den alınan puan, AYT puanını etkiler. AYT'deki testler arasında ise puanlar birbirini etkilemez.