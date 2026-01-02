Aysun Koç'tan Sirius etkili Dolunay uyarısı: Kadersel hesaplaşmalar başlıyor

Astrolog Aysun Koç, Haberler.com izleyicileri için 3 Ocak'ta saat 13.02'de Yengeç burcunun 13 derecesinde gerçekleşecek Dolunayın etkilerini yorumladı. Sirius sabit yıldızına yakın gerçekleşecek bu Dolunayın son derece kadersel ve karmik bir enerji taşıdığını vurgulayan Koç, iki haftalık süreçte hem bireysel hem toplumsal anlamda önemli yüzleşmeler, hak edişler ve netleşmeler yaşanacağını ifade etti.

SİRİUS ETKİLİ DOLUNAY: HAK EDİŞLER VE KARMA DEVREDE

Aysun Koç, Dolunayın Sirius sabit yıldızıyla yakın kavuşumda olmasının etkilerin gücünü artırdığını belirtti. Sirius'un astronomik ve spiritüel açıdan çok güçlü bir yıldız olduğunu vurgulayan Koç, bu Dolunayın "ektiğini biçme" enerjisi taşıdığını söyledi. Uzun süredir emek verilen konularda hasat zamanının geldiğini ifade eden Koç, çoğunluk için olumlu gelişmeler beklenirken, küçük bir kesim için yapılan hataların bedelinin ödenebileceğini dile getirdi.

Dolunay anında Venüs, Mars ve Güneş'in Ay'a karşıt konumda olmasının duygu–mantık çatışmasını artıracağını belirten Koç, kalbin başka, aklın başka yönde hareket etmek isteyeceği bir süreç yaşanacağını söyledi. Özellikle ilişkilerde çelişkiler, içsel gerilimler ve net karar alma zorunluluğu öne çıkacak.

EKONOMİK DARALMA VE TOPLUMSAL ETKİLER ÖNE ÇIKIYOR

Dolunayın dikkat çeken bir diğer etkisinin bereket ve bolluk alanında daralma olduğunu ifade eden Aysun Koç, yılbaşı itibarıyla birçok ürüne zam gelebileceğini ve alım gücünde düşüş yaşanabileceğini söyledi. Dolunay etkisinin bir hafta önceden hissedilmeye başladığını vurgulayan Koç, özellikle maddi planlamalarda daha temkinli olunması gerektiğini dile getirdi.

Dolunaydan en çok Yengeç, Oğlak, Koç ve Terazi burçlarının ikinci on gününde doğanların etkileneceğini belirten Koç, Balık ve Akrep burçlarının ise bu süreçten daha şanslı etkiler alacağını ifade etti.

BURÇLARA GÖRE NETLEŞME, KARAR VE HASAT DÖNEMİ

Aysun Koç, Dolunayın burçlara göre etkilerinin en önemli temasının "netleşme" olduğunu vurguladı. Koç ve Yengeç burçları için aile, ev ve yerleşim konularında kararların öne çıkacağını belirten Koç; Boğa ve İkizler burçları için iletişim, kazanç ve iş başvurularında sonuç alma sürecine girileceğini söyledi.

Aslan burçları için karmik yüzleşmeler ve sağlık hassasiyetleri dikkat çekerken, Başak burçları hayallerini somutlaştırabilecek gelişmeler yaşayacak. Terazi ve Oğlak burçları kariyer, evlilik ve ortaklık kararlarıyla karşı karşıya kalırken; Akrep burçları için dava, eğitim ve yurtdışı bağlantılı konularda olumlu netlikler öne çıkıyor.

Yay burçları için kredi, miras ve ödeme konularının belirginleşeceğini söyleyen Koç, Kova burçlarını çalışma hayatı ve sağlıkla ilgili önemli kararların beklediğini ifade etti. Dolunaydan en şanslı etki alan Balık burçları için ise aşk, çocuklar ve kişisel mutluluk alanında sevindirici gelişmelerin gündeme gelebileceği vurgulandı.