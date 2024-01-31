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Aysu Bankoğlu kimdir? CHP'li Aysu Bankoğlu kaç yaşında ve nereli? Aysu Bankoğlu'nun biyografisi!

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CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Avukat ve siyasetçi olan Aysu Bankoğlu nereli, kaç yaşında ve kimdir sorularına yanıt aranıyor. Peki, Aysu Bankoğlu kimdir? CHP'li Aysu Bankoğlu kaç yaşında ve nereli? Aysu Bankoğlu'nun biyografisi!

Aysu Bankoğlu kimdir sorusuna yanıt aranırken CHP'li Aysu Bankoğlu kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Aysu Bankoğlu'nun biyografisi ve hayatı gündeme geliyor. Aysu Bankoğlu kimdir? CHP'li Aysu Bankoğlu kaç yaşında ve nereli? Aysu Bankoğlu'nun biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

AYSU BANKOĞLU KİMDİR?

Aysu Bankoğlu 1989'da Bartın'da doğdu. 2012 yılında Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. İngiltere'de Cambridge ve Cornell Üniversitelerinde çeşitli eğitim programlarına katıldı. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümünde "Yasama Meclislerinde Komisyonlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Yasama Sürecindeki Rolü" konulu tezi ile yüksek lisansını tamamladı. İstanbul Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yaptı. Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği üyesidir. 27. Dönemde Bartın Milletvekili seçildi. TBMM CHP Grup Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. 37. Olağan Kurultay'da CHP Parti Meclisi Üyeliğine seçildi. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesi ve CHP Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır. Aysu Bankoğlu 28. Dönemde Bartın Milletvekili seçildi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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