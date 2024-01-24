Ayşe Ünlüce kimdir? Halk Tv konuğu Ayşe Ünlüce kaç yaşında, nereli? Ayşe Ünlüce biyografisi!

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu CHP Eskişehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Ayşe Ünlüce kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Ayşe Ünlüce kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Ayşe Ünlüce kimdir? Ayşe Ünlüce kaç yaşında, nereli? Ayşe Ünlüce biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

AYŞE ÜNLÜCE KİMDİR?

Ayşe Ünlüce, 1970 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Hukuk eğitimini tamamlamak üzere Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni başarıyla bitirdi. Adalet Bakanlığı bünyesinde bir süre hâkimlik görevini üstlenen Ünlüce, 2016 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde 1. Hukuk Müşaviri olarak atanarak kamu hizmetine devam etti. 2018 yılından itibaren ise Genel Sekreterlik görevini üstlenmişti. İki çocuk annesi olan Ayşe Ünlüce, geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Av. Aydın Ünlüce'nin eşiydi. Ayşe Ünlüce, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinden istifa ederek CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olma kararı almıştı.