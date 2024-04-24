Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu kimdir? CHP'li Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu kaç yaşında ve nereli? sorularına yanıt aranıyor.İyi Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldı. Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu kimdir? Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu kaç yaşında?

AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU KİMDİR?

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu 1966 yılında Ankara'da doğdu.

Sırasıyla Çankaya İlkokulu, Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde eğitim hayatını sürdürdü. Yüksek Lisans eğitimi için de aynı üniversitenin İnşaat Mühendisliği Yapım Stratejisi bölümünü tercih eden Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu yaklaşık 30 yıldır Türkiye'nin önemli sektörlerinden biri olan inşaat sektöründe mühendis ve yönetici olarak çalışmaktadır.

İnşaat mühendisliği kapsamında alt yapı, üst yapı, raylı sistemler konusunda birçok projede üst düzey yöneticilik yapan Yanıkömeroğlu 15 yıl boyunca sektörün önde gelen firmalarında Proje Mühendisliği, Planlama Müdürlüğü ve Genel Müdür Yardımcılığı gibi pozisyonlarda görev aldı ve sonrasında da edinmiş olduğu deneyimleri bir girişim haline getirerek; yaklaşık 250 mimar ve mühendisin görev yaptığı bir müşavirlik firmasının kurucuları arasında yer aldı. Ülkemizin birçok prestijli projesinde hizmet veren firması ile, profesyonel kariyerinde elde ettiği bilgi ve birikimlerini yeniden sektörüne döndüren bir yapının mimarlarından oldu.

İş hayatındaki çalışmalarına ek olarak; sosyal sorumluluk projeleri ile de toplumun farklı kesimlerine destek olmayı kendisine misyon edinen Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, işitme engelli vatandaşların sorunlarının çözümü noktasında birçok çalışma yürütmektedir.

25 Ekim 2017 tarihinde Türk siyasal yaşamına yeni bir soluk getiren İyi Parti'nin Kurucular Kurulu Üyesi olarak siyasete adımını atan Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu; Partinin 1 Nisan'da gerçekleştirdiği 1'inci Olağanüstü Kongresi'nde İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi seçilmiştir.

İYİ Parti bünyesinde de sosyal sorumluluk projelerine devam eden Yanıkömeroğlu, işitme engellilere yönelik "Ellerim Konuşuyor" adlı projenin himayesini üstlenerek, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in "siyasetin insana dokunan bir şekilde yapılması gerektiği" anlayışından hareketle çalışmalarını sürdürmektedir.

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyeleri arasında yer aldı. 2018 yılında gerçekleştirilen 1. Olağanüstü Kongre'de İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi seçildi. 2018 yılında Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Kadınların siyasete katılımı, toplumsal cinsiyet eşitliği, işitme engellilerin sosyal hayata katılımı alanlarında aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde İYİ Parti 28. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi. Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Kurucular Kurulu üyesi olduğu İYİ Parti üyeliğinden 6 Aralık 2023 tarihinde istifa etmiştir.

İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldı.

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU NEDEN İSTİFA ETTİ?

İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu geçtiğimiz aralık ayında "Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim" ifadesini kullanarak İyi Parti'den istifa etmişti.