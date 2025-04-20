Son günlerde sosyal medyada ve haber kaynaklarında "Ayşe Barım sağlık durumu" hakkında birçok iddia gündeme geldi. Avukatı Deniz Ketenci'nin açıklamalarına göre, Ayşe Barım cezaevinde kardeşiyle yaptığı görüşme sırasında fenalaştı. Ağır kalp hastalığı bulunan Barım için önceden açık kalp ameliyatı planlandığı, ayrıca beyninde iki anevrizma olduğu ve inme riski taşıdığı belirtildi. Vatandaşlar, özellikle de sanat ve medya dünyasından birçok kişi "Ayşe Barım sağlık durumu" ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Ayşe Barım sağlık durumu nedir?

AYŞE BARIM SAĞLIK DURUMU NEDİR?

Gezi Parkı eylemlerini yönlendirme suçlamasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen menajer Ayşe Barım, Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nde rahatsızlandı.

Ayşe Barım'ın avukatı Deniz Ketenci, yaptığı açıklamada, "Kardeşiyle görüşürken fenalaştı. Ayşe Hanım ağır kalp hastası. Açık kalp ameliyatı planlanmıştı. Beyninde iki anevrizması var ve inme riski bulunuyor" dedi.

ÜNLÜLER İSYAN ETTİ

Barım'ın rahatsızlanmasının ardından ünlü oyunculardan dikkat çeken mesajlar geldi. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Korktuğumuz oldu ve Ayşe hastaneye kaldırıldı. İnanmak istemiyorum. Lütfen derhal Ayşe Barım serbest bırakılsın. 90 gündür sebepsiz yere cezaevinde. Çok ciddi sağlık sorunları olan bu kadın yapılan zulüm artık bir son bulsun" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Gezi Parkı olaylarında sanatçıları yönlendirdiği ve Osman Kavala gibi isimlerle iletişimde olduğu iddiasıyla gözaltına alınan menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.