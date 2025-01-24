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Ayşe Barım kimdir, kaç yaşında? Ayşe Barım evli mi ve ne iş yapıyor?

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Ünlü menajer Ayşe Barım kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında gibi soruların yanıtları araştırılıyor. Menajer Ayşe Barım, dizi ve film sektöründeki tekelleşme soruşturması ve Gezi Parkı olaylarına katıldığı iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Ev ve iş yerinde arama yapıldığı bildirildi. Peki, Ayşe Barım kimdir, kaç yaşında?

Ayşe Barım kimdir, kaç yaşında? Ayşe Barım, Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme suçundan gözaltına alındı. Ayşe Barım kimdir, kaç yaşında? Ayşe Barım evli mi ve ne iş yapıyor? Detaylar haberimizdedir...

AYŞE BARIM KİMDİR?

Ayşe Barım, ortaokul ve lise öğrenimini İstanbul'da İstiklal Caddesi üzerinde açılan English High School for Girls (EHSG) okulunda tamamladı. Günümüzde Nişantaşı ve Beyoğlu Anadolu Liseleri olarak eğitim vermeye devam eden okuldan mezun olduktan sonra Ayşe Barım, İstanbul'daki eğitim hayatını tamamladıktan sonra Londra'ya taşındı. Londra'da iki yıl yaşayan Barım, bir süre iletişim üzerine eğitim aldı. Kariyerine 1992 yılında başlayan Barım, 2001 yılına kadar promosyon direktörlüğü, reklam ve halkla ilişkiler müdürlüğü, müşteri ilişkileri direktörlüğü ve genel müdür yardımcılığı gibi pek çok görevde yer aldı.

Ayşe Barım kimdir, kaç yaşında? Ayşe Barım evli mi ve ne iş yapıyor?

Kanal D, ATV ve Hürriyet çatısı altında promosyon direktörlüğü yapan Ayşe Barım, daha sonra reklam ve halkla ilişkiler müdürlüğü pozisyonunda rol aldı. Akmerkez, Klan-Euro RSCG, 1 Numara Hearst Yayıncılık ve son olarak da DMC'de çalıştı. Genel müdür pozisyonuna kadar yükselen Barım, daha sonra kendi şirketini kurdu. Öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladı. Burada İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Ayşe Barım kimdir, kaç yaşında? Ayşe Barım evli mi ve ne iş yapıyor?

2002 yılında kurulan ID İletişim'in çatısı altında menajerlik hizmetinin dışında; sosyal medya yönetimi, dizi ve sinema filmlerinde basın danışmanlığı hizmeti de veriyor.

Ayşe Barım kimdir, kaç yaşında? Ayşe Barım evli mi ve ne iş yapıyor?
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