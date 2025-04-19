Ayşe Barım'ın hastaneye kaldırıldığı iddiasına yalanlama

Gezi Parkı eylemlerini yönlendirme suçlamasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen menajer Ayşe Barım Cezaevinde rahatsızlandı. Barım'ın hastaneye kaldırıldığı iddia edilirken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddiaya yalanlama geldi.

AYŞE BARIM'IN HASTANEYE KALDIRILDIĞI İDDİASINA BAKAN TUNÇ'TAN YALANLAMA

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Yılmaz Tunç'la görüştüğünü söyledi. Tunç'u da etiketlediği paylaşımında Işık şu ifadeleri kullandı: "Az önce Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile konuştum, 'Ayşe Barım'ın anevrizma geçirdiği, hasteneye kaldırıldığı haberleri doğru değil. Akşamüzeri avukatı ve aynı zamanda kardeşi ile görüşmesi sırasında bir haber alıyor ve buna çok üzülerek tansiyonun yükseldiğini söylüyor. Özel bir haber deyip kimseyle paylaşmak istemiyor. Bu esnada tansiyonu ölçülüyor, normal çıkıyor. Cezaevi personeli yine de ileri tetkikler için ambulans çağırmayı, hastaneye sevki öneriyor. Gerek yok deyip, odasında dinlenmek istediğini söylüyor. En son saat 22.00'deki son tansiyon ölçüm sonucu: 14/7. Buna rağmen sağlık durumu düzenli takip ediliyor' dedi."

"KARDEŞİYLE GÖRÜŞÜRKEN FENALAŞTI"

Ayşe Barım'ın avukatı Deniz Ketenci, yaptığı açıklamada, "Kardeşiyle görüşürken fenalaştı. Ayşe Hanım ağır kalp hastası. Açık kalp ameliyatı planlanmıştı. Beyninde iki anevrizması var ve inme riski bulunuyor" dedi.

TEKELLEŞME İDDİALARI İLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarında ve haberlerde yer alan iddiaları ihbar kabul ederek re'sen soruşturma başlatmış, ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı olan ve birçok ünlü ismin menajerliğini üstlenen Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye yol açtığı ve kendisine karşı çıkan oyuncuları sektörden uzaklaştırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

Soruşturma kapsamında Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı getirilirken, menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya 'tanık' sıfatıyla ifade vermiş, ardından Barım gözaltına alınmıştı.

GEZİ EYLEMLERİNDEN TUTUKLANDI

Barım gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ayşe Barım bir süre sonra Gezi Parkı olaylarında sanatçıları yönlendirdiği ve Osman Kavala gibi isimlerle iletişimde olduğu iddiasıyla gözaltına alınan menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklandı.