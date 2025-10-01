Ayşe Barım duruşmasında ünlüler nasıl ifade verdi? Ayşe Barım hangi ünlülerin menajeri? Davada son durum ne?

Gezi Parkı protestolarıyla ilgili açılan davada adı sıkça geçen ünlü menajer Ayşe Barım, sekiz aydan uzun süredir tutuklu bulunduğu cezaevinden Çağlayan Adliyesi'ne çıkarıldı. İkinci duruşmada sanat dünyasının tanınmış isimleri kürsüye çıkarak Barım hakkında ifadeler verdi. Peki, Ayşe Barım duruşmasında ünlüler nasıl ifade verdi? Ayşe Barım hangi ünlülerin menajeri? Ayşe Barım davasında son durum nedir? Ayşe Barım davasına dair tüm detaylar haberimizde...

AYŞE BARIM DURUŞMASINDA ÜNLÜLER NASIL İFADE VERDİ?

Gezi Parkı protestoları sürecinde "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla yargılanan ünlü menajer Ayşe Barım'ın ikinci duruşması Çağlayan Adliyesi'nde görüldü. Sekiz aydan fazla süredir tutuklu bulunan Barım'ın duruşmasına sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.

Şükran Ovalı, Selma Ergeç, Halit Ergenç, Rıza Kocaoğlu, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Nejat İşler, Dolunay Soysert, Zafer Algöz ve Ceyda Düvenci'nin de aralarında bulunduğu ünlüler, Barım'ın lehine tanıklık yaptı. Tanık ifadelerinde ortak nokta ise "Ayşe Barım'ın apolitik olduğu ve hiçbir oyuncusunu Gezi Parkı eylemlerine yönlendirmediği" oldu.

Sanık sandalyesinde gözyaşlarını tutamayan Barım ise, "Hayatım boyunca suç işlemedim, soruşturma geçirmedim. Ben bir vatandaş olarak sorumluluklarımı yerine getirdim" diyerek suçlamaları bir kez daha reddetti.

AYŞE BARIM HANGİ ÜNLÜLERİN MENAJERİ?

Türkiye'de sinema ve televizyon dünyasının en güçlü menajerlerinden biri olarak bilinen Ayşe Barım, uzun yıllardır birçok ünlü ismin kariyer yönetimini üstleniyor.

Bergüzar Korel, 2006'dan bu yana Barım ile çalıştığını belirterek ifadesinde, menajerinin hiçbir şekilde siyasi yönlendirme yapmadığını özellikle vurguladı.

Halit Ergenç, uzun süredir Barım'ın portföyünde yer alan bir diğer isim. Ünlü oyuncu, Gezi Parkı'na kendi isteğiyle gittiğini, Barım'ın herhangi bir yönlendirmesi olmadığını ifade etti.

Selma Ergeç, 22 yıldır Barım ile birlikte çalıştığını ve hayatındaki projelerde kendi kararlarını aldığını söyledi.

Zafer Algöz, menajeri ile 30 yıllık dostlukları olduğunu dile getirdi ve "Kendisini apolitik biri olarak tanımlarım" dedi.

Bunların dışında Rıza Kocaoğlu, Nejat İşler, Mehmet Günsür, Dolunay Soysert ve Ceyda Düvenci gibi birçok ünlü oyuncu da Ayşe Barım'ın sanat dünyasındaki önemli müşterileri arasında bulunuyor.

AYŞE BARIM OLAYI NEDİR?

Gezi Parkı protestoları sürecine ilişkin açılan davalarda adı geçen Ayşe Barım, "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

İddianamede Barım'ın, Gezi Parkı eylemlerine katılan sanatçıları yönlendirdiği öne sürülse de duruşmada ifade veren tanıklar, bu iddiaları net bir şekilde reddetti.

Hümeyra, Gezi Parkı'na kendi isteğiyle gittiğini ve Barım'ın hiçbir etkisinin olmadığını söyledi.

Bergüzar Korel, "Kendi kararımızla gittik, Ayşe'nin yönlendirmesi olmadı" ifadelerini kullandı.

Ceyda Düvenci, Barım'ı "apolitik" olarak tanımladı.

Nejat İşler, "Birinin beni yönlendirmesi kendime hakaret sayarım" diyerek suçlamaların asılsız olduğunu belirtti.

Duruşmaya uzaktan bağlanan Sedat Gün ise, Barım hakkında şahsi bir bilgisinin olmadığını, yalnızca sosyal medyada gördüğü şeyler üzerine ihbarda bulunduğunu söyledi.

AYŞE BARIM DAVA SÜRECİ NASIL İLERLİYOR?

Ayşe Barım'ın yargılandığı dava, Türkiye'de sanat dünyası açısından da büyük önem taşıyor. Çünkü ilk defa bir menajer, sanatçıların siyasi yönelimleri üzerinden böylesine ağır bir suçlamayla karşı karşıya kaldı.

Dava kapsamında daha önce Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, Mehmet Ali Alabora ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu nedenle Barım'ın duruşmaları hem kamuoyu hem de sanat camiası tarafından yakından takip ediliyor.