Aynı yolda yarım saatte iki kaza! Yaralı sürücünün ilk sözü herkesi şaşırttı

Güncelleme:
Aksaray'da belediyenin kazı nedeniyle trafiğe kapattığı bir yol üzerinde 30 dakika arayla 2 trafik kazası meydana geldi. Hurdaya dönen araçlarda 2 sürücü yaralandı. Yaralılardan biri yattığı refüjde kendisine yardıma gelen arkadaşına, "Emniyet kemeri tak hayat kurtarıyor" diye seslendi.

  • Aksaray'da Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yarım saat arayla iki trafik kazası meydana geldi.
  • İlk kazada 68 BR 969 plakalı Fiat marka hafif ticari araç sürücüsü yaralandı ve Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
  • İkinci kazada 68 HK 912 plakalı Seat marka otomobil sürücüsü yaralandı ve aynı hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yarım saat arayla iki trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesinden Makas Kavşağı istikametine giden yol Aksaray Belediyesi tarafından kazı çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

KAPATILAN YOL KAZA MEYDANINA DÖNDÜ

Kazı çalışmasının yarım kalması nedeniyle yol belediye ekiplerince trafiğe kapatılırken, gece yarısı cadde adeta kaza meydanına döndü. Bulvar üzerinde seyreden İbrahim B. (31) yönetimindeki 68 BR 969 plakalı Fiat marka hafif ticari araç sürücüsünün yol çalışmasını fark etmemesi üzerine direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ortasında park halindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü yaralanırken ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

"EMNİYET KEMERİ TAK HAYAT KURTARIYOR"

Polis ekipleri tarafından hafif ticari araç çekiciyle otoparka alınırken, yaklaşık 30 dakika sonra aynı yerden 2. kaza ihbarı geldi. Yine aynı istikamete seyreden Hasan K. (23) yönetimindeki 68 HK 912 plakalı Seat marka otomobil hafif ticari aracın çarptığı kamyonun yanındaki aydınlatma direğine çarptı. Aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü yaralanırken olay yerine bir ambulans daha istendi. Kaza da yaralanıp refüjde yatan sürücü Hasan K. kendisine yardıma gelen arkadaşına, "Emniyet kemerini tak hayat kurtarıyor" diye seslendi.

Sürücünün yakınları da kaza yerine gelerek ağlarken, bu kez sürücü yakınlarına, "Ağlaması gereken benim sana ne oluyor" diye kızdı. Kısa sürede kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından ambulansa alınan sürücü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, 2 yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazalarla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam
Haber YorumlarıTansu:

Haber YorumlarıALİ MURTAZA:

Cumartesi ç......

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Umarim bu kazalar son bulur artik... Trafige sigirlari cikartmayin...

Haber YorumlarıEnis Demirağ:

Ulan Aksaray ne memleket miş her gün olay oluyor Adana yı Samsun u geçtin ne içiyorsunuz kafanız güzel hırto lar

Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

bazı kişilerdeki beyinleri kuşlara takarsan ters uçarlar.... ne demek inşaatı görmedim, kamyonu görmedim. göz değil budak deliği.... kküstah almanyada "farların gösterdiği mesafede durabilecek hız ile ilerlenir..." diye bir şey var. Bir gün biride der "memur bey, deveyi görmedim, deve beni mağdur etti."

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
