Haberler

Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...

Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aynı iş yerinde çalışan 60 yaşındaki bir erkeğin genç kadına verdiği mektup sosyal medyada gündem oldu. Kadını yıllar önce sevdiği nişanlısına benzettiğini yazan adamın ifadeleri tepki çekerken, mektup kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

  • Bir kadın, aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki bir erkeğin kendisine verdiği mektubu sosyal medyada paylaştı.
  • Mektupta, kadının erkeğin yıllar önce çok sevdiği nişanlısına çok benzediği ve bu nedenle ona ilgi duyduğu ifade edildi.
  • Erkek, kadına Ramazan Bayramı'nda yardım yapmak istediğini belirtti.

Bir kadın, kendisiyle aynı iş yerinde çalışan 60 yaşındaki bir erkeğin verdiği mektubu sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede yayılan paylaşım, içerdiği ifadeler nedeniyle geniş yankı uyandırdı.

"SEN ONA ÇOK BENZİYORSUN"

Kadına verilen mektupta "Beni yanlış anlamanı istemiyorum. Sen benim yıllar önce çok sevdiğim nişanlım vardı, sen ona çok benziyorsun. Sana olan dikkatlerim senin yüz kısmının çok benzemesi. Sana olan ilgim bu... Evli olup olmadığını bilmiyorum. Evliysen ben kardeş yönü değil, sen beni kardeş gibi de görebilirim. Çünkü sen hep onu bana anımsatıyorsun. Eğer istersen benim numaramı vereyim. Eğer evli değilsen beni nasıl görürsen gör" ifadeleri yer aldı.

"SANA YARDIM YAPMAK İSTİYORUM"

Devamında kadına yardım etmek istediğini belirten şahıs, "Ben sana yardımcı olmak istiyorum. Bu Ramazan Bayramı'nda ben her zaman yardım yaptığım gibi sana da yapmak istiyorum" dedi.

İşte sosyal medyada gündem olan o mektup;

Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Yumaklı'dan endişelendiren sözler: İki büyük tehlike bizi bekliyor

Endişelendiren sözler: Ülkemizi iki büyük tehlike bekliyor
17 erkekle birlikte yakalanan Bonnie Blue, 15 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya

Tatil adasında 17 erkekle birlikte yakalanmıştı! İşte istenen ceza
Şener Üşümezsoy'dan endişe yaratan uyarı: Bu basit bir deprem değil

Şener Üşümezsoy'dan endişe yaratan uyarı: Bu basit bir deprem değil
Bedelli askerlik ücretine rekor zam geliyor! Yeni ücret belli oldu

Bedelli askerliğe rekor zam! Yeni ücret belli oldu
Bakan Yumaklı'dan endişelendiren sözler: İki büyük tehlike bizi bekliyor

Endişelendiren sözler: Ülkemizi iki büyük tehlike bekliyor
'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı oyuncu Coşkun Göğen hastaneye kaldırıldı

Usta oyuncudan üzen haber! Hastaneye kaldırıldı
Güllü'nün kızı gözaltına alındı, Nihat Doğan'dan peş peşe videolar geldi: Yapacağım demedim mi?

Nihat Doğan'dan peş peşe olay videolar: Yapacağım demedim mi?
Güllü'nün kızının yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Güllü'nün kızının yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
Mert Hakan'ın oynattığı kuponlar ve whatsapp konuşmaları ortaya çıktı: Tutmazsa Galatasaraylıyım

Mert Hakan'ın oynattığı kuponlar ve whatsapp konuşmaları ortaya çıktı
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
Dev bankadan 2026 kehanetleri! Altın ve Taylor Swift dahil 8 iddialı tahminde bulundular

Dev bankadan 2026 kehanetleri! Altın için bomba bir tahminleri var
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

Türkiye'nin konuştuğu adliye soygununda yeni gelişme
İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

İzmir'de korkunç olay: Denizde erkek cesedi bulundu
title