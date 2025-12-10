Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...

Bir kadın, kendisiyle aynı iş yerinde çalışan 60 yaşındaki bir erkeğin verdiği mektubu sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede yayılan paylaşım, içerdiği ifadeler nedeniyle geniş yankı uyandırdı.

"SEN ONA ÇOK BENZİYORSUN"

Kadına verilen mektupta "Beni yanlış anlamanı istemiyorum. Sen benim yıllar önce çok sevdiğim nişanlım vardı, sen ona çok benziyorsun. Sana olan dikkatlerim senin yüz kısmının çok benzemesi. Sana olan ilgim bu... Evli olup olmadığını bilmiyorum. Evliysen ben kardeş yönü değil, sen beni kardeş gibi de görebilirim. Çünkü sen hep onu bana anımsatıyorsun. Eğer istersen benim numaramı vereyim. Eğer evli değilsen beni nasıl görürsen gör" ifadeleri yer aldı.

"SANA YARDIM YAPMAK İSTİYORUM"

Devamında kadına yardım etmek istediğini belirten şahıs, "Ben sana yardımcı olmak istiyorum. Bu Ramazan Bayramı'nda ben her zaman yardım yaptığım gibi sana da yapmak istiyorum" dedi.

İşte sosyal medyada gündem olan o mektup;