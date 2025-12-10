Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...
Aynı iş yerinde çalışan 60 yaşındaki bir erkeğin genç kadına verdiği mektup sosyal medyada gündem oldu. Kadını yıllar önce sevdiği nişanlısına benzettiğini yazan adamın ifadeleri tepki çekerken, mektup kısa sürede geniş yankı uyandırdı.
- Bir kadın, aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki bir erkeğin kendisine verdiği mektubu sosyal medyada paylaştı.
- Mektupta, kadının erkeğin yıllar önce çok sevdiği nişanlısına çok benzediği ve bu nedenle ona ilgi duyduğu ifade edildi.
- Erkek, kadına Ramazan Bayramı'nda yardım yapmak istediğini belirtti.
Bir kadın, kendisiyle aynı iş yerinde çalışan 60 yaşındaki bir erkeğin verdiği mektubu sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede yayılan paylaşım, içerdiği ifadeler nedeniyle geniş yankı uyandırdı.
"SEN ONA ÇOK BENZİYORSUN"
Kadına verilen mektupta "Beni yanlış anlamanı istemiyorum. Sen benim yıllar önce çok sevdiğim nişanlım vardı, sen ona çok benziyorsun. Sana olan dikkatlerim senin yüz kısmının çok benzemesi. Sana olan ilgim bu... Evli olup olmadığını bilmiyorum. Evliysen ben kardeş yönü değil, sen beni kardeş gibi de görebilirim. Çünkü sen hep onu bana anımsatıyorsun. Eğer istersen benim numaramı vereyim. Eğer evli değilsen beni nasıl görürsen gör" ifadeleri yer aldı.
"SANA YARDIM YAPMAK İSTİYORUM"
Devamında kadına yardım etmek istediğini belirten şahıs, "Ben sana yardımcı olmak istiyorum. Bu Ramazan Bayramı'nda ben her zaman yardım yaptığım gibi sana da yapmak istiyorum" dedi.