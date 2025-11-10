Aynı aileden iki kişi TOKİ'ye başvurabilir mi?

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında merakla beklenen süreç başladı. TOKİ'nin 500 bin sosyal konut başvuruları 10 Kasım 2025 itibarıyla alınmaya başlandı. Başvuru şartları ve detayları, kısa sürede vatandaşların en çok aradığı konular arasına girdi. Özellikle eşlerin ayrı ayrı başvuru yapıp yapamayacağı ve aynı aileden iki kişinin hak sahibi olup olamayacağı gibi konular öne çıktı. Türkiye'nin 81 ilinde yürütülecek proje, evi olmayan dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmayı hedefliyor. Ancak bazı durumlarda yapılan başvuruların geçersiz sayılacağı açıklandı. Peki, aynı haneden birden fazla kişi başvurabilir mi? Eşi üzerine ev kayıtlı olan biri başvuru yapabilir mi? İşte 2025 TOKİ başvuru koşulları ve tüm merak edilen detaylar…

TOKİ'YE AYNI AİLEDEN İKİ KİŞİ (KARI-KOCA) BAŞVURABİLİR Mİ?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde her hane adına yalnızca bir başvuru kabul edilmektedir. Yani aynı aileden, örneğin karı-koca iki kişi birden başvuru yapamaz.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında yayımlanan TOKİ 500 Bin Konut Başvuru Rehberi'nde bu durum açıkça belirtilmiştir.

Rehbere göre;

"Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşinin adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Birden fazla başvuru yapılması durumunda ikinci başvuru yapan eşin başvurusu geçersiz sayılacaktır."

Dolayısıyla eşlerden biri başvuru yaptığında, diğer eşin aynı proje için yeniden başvuru yapması mümkün değildir.

EŞİNİN ÜZERİNE EV OLAN TOKİ BAŞVURUSU YAPILABİLİR Mİ?

TOKİ sosyal konut projesinde başvuru şartlarının en önemlilerinden biri konut mülkiyeti durumudur. Başvuruda bulunacak kişinin, kendisi, eşi veya velayeti altındaki çocukları üzerine Türkiye sınırları içerisinde tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması gerekmektedir.

Eşin adına kayıtlı bir ev varsa, bu durum başvurunun geçersiz sayılmasına neden olur. Yani eşlerden birinin üzerine tapulu bir ev varsa, diğer eş de TOKİ başvurusu yapamaz.

2025 TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

TOKİ'nin 2025 yılı sosyal konut projesine katılmak isteyen vatandaşların aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

• Başvuru sahibinin 18 yaşını doldurmuş olması

• En az 10 yıldır T.C. vatandaşı olması

• Kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına Türkiye genelinde tapuda kayıtlı bağımsız konut bulunmaması

• Kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarının daha önce TOKİ ile sözleşme yapmamış olması

• Başvuru yapılacak bölgede, en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak

? (Büyükşehirlerde merkez ilçelerde ikamet edenler, il merkezindeki projelere başvurabilir. İkamet edilen ilçede proje yoksa il merkezindeki projelere başvuru yapılabilir.)

• Aylık hane gelirinin, başvuru dönemi itibarıyla son 12 ay ortalamasına göre:

? Türkiye genelinde en fazla 127.000 TL,

? İstanbul için en fazla 145.000 TL olması

• Bir hane adına yalnızca bir başvuru yapılabilir. Birden fazla başvuru yapılırsa geçersiz sayılır.

EMEKLİ VATANDAŞLAR İÇİN ŞARTLAR

Emekli vatandaşlar, başvuru ilinde son bir yıldır ikamet ediyor veya proje ili nüfusuna kayıtlı olmaları durumunda başvuru yapabilirler.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ 11 İL İÇİN ŞARTLAR

Deprem bölgesindeki illerde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) proje başvurusu yapacak olanlar da aynı şekilde:

• Son bir yıldır ikamet ediyor olmak veya

• Proje ili nüfusuna kayıtlı bulunmak şartlarını taşımalıdır.

GAZİ KATEGORİSİ

1005 sayılı Kanun kapsamında Kore ve Kıbrıs gazisi olduğunu belgeleyen kimlik kartına sahip olan vatandaşlar, gerekli diğer şartları taşımaları hâlinde başvuru yapabilirler.

Ancak gazi eşleri ve çocukları, "Gazi" kategorisinden başvuru yapamaz.

GENÇ KATEGORİSİ

Genç kategorisinden başvuru yapacak vatandaşların:

• Kendileri, eşleri, çocukları, anne ve babaları adına Türkiye sınırlarında konut sahibi olmamaları,

• Daha önce TOKİ ile sözleşme yapmamış olmaları gerekmektedir.

Bu kategoriden 10 Kasım 1995 tarihinden sonra doğanlar başvuru yapabilir.

ŞEHİT AİLELERİ, TERÖR, HARP VE VAZİFE MALULLERİ

Bu kategorideki başvuru sahipleri için TOKİ ve SGK sistemlerinden "Hak Sahipliği Onayı" gereklidir.

Ayrıca sözleşme aşamasında, son 3 yıl boyunca konut başvuru yapılan il sınırları içinde ikamet ettiklerini belgelemeleri istenir.

Bu gruptaki kişilerden konut sahibi olmama ve gelir şartı aranmaz.

3 VE DAHA FAZLA ÇOCUKLU AİLELER

Bakmakla yükümlü olduğu 19 Aralık 2007 tarihinden sonra doğan 18 yaş altı en az 3 çocuğu olan aileler bu kategoriye başvurabilir.