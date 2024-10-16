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Aydın-Denizli Otoyolu ne zaman açılacak? Aydın-Denizli Otoyolu ücreti ne kadar?

Aydın-Denizli Otoyolu ne zaman açılacak? Aydın-Denizli Otoyolu ücreti ne kadar?
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Aydın-Denizli Otoyolu ne zaman açılacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamının trafiğe açılacağını açıkladı. Aydın-Denizli Otoyolu ücreti ne kadar, kaç TL olduğu merak ediliyor. Aydın-Denizli Otoyolu, toplamda 163 kilometre olarak planlanmış olup, daha önce 93 kilometrelik bölümü trafiğe açılmıştı. Aydın-Denizli Otoyolu açıldı mı?

Aydın- Denizli Otoyolu'nun tamamı ne zaman, hangi tarihte açılacağı gündeme geliyor. Aydın- Denizli Otoyolu kavşağından başlayarak Kuyucak kavşağında sona eren 70 kilometrelik son kesimdeki çalışmalar sona erdi. Aydın- Denizli Otoyolu ne zaman açılacak? Detaylar haberimizdedir…

AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU NE ZAMAN AÇILACAK?

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın- Denizli Otoyolu'nun 70 kilometrelik kesiminin 17 Ekim perşembe günü hizmete açılacağını bildirdi.

Aydın-Denizli Otoyolu ne zaman açılacak? Aydın-Denizli Otoyolu ücreti ne kadar?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın- Denizli Otoyolu'nun tamamının 17 Ekim'de trafiğe açılacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Geçtiğimiz yıl 93 kilometrelik bölümünü hizmete sunmuştuk. Şimdi ise Aydın- Denizli Otoyolu kavşağından başlayarak Kuyucak kavşağında sona eren 70 kilometrelik son kesimdeki çalışmaları tamamladık. Toplamda 163 kilometrelik otoyol projesi sayesinde Aydın ve Denizli arasındaki 2 saatlik yolculuk süresi 55 dakikaya inecek. Bu projeyle yıllık toplam 5,3 milyar lira tasarruf sağlanacak." şeklinde konuştu.

Aydın-Denizli Otoyolu ne zaman açılacak? Aydın-Denizli Otoyolu ücreti ne kadar?

Aydın-Denizli Otoyolu ne zaman açılacak? Aydın-Denizli Otoyolu ücreti ne kadar?

Aydın-Denizli Otoyolu ne zaman açılacak? Aydın-Denizli Otoyolu ücreti ne kadar?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Soğuk Haber Denizli Ulaşım Turizm Yaşam Aydın

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