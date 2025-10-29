AWS çöktü mü, Amazon çöktü mü 29 Ekim Çarşamba?

Amazon, dünya çapında geniş bir kullanıcı kitlesine hizmet veriyor. Ancak son dönemlerde bazı kullanıcılar siteye ve uygulamaya erişmekte güçlük çekiyor. Erişim problemlerinin ardında, şirketin bulut hizmeti olan AWS'de meydana gelen teknik bir arıza olabileceği düşünülüyor. "Amazon giriş sorunu nasıl çözülür?" sorusu ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Amazon ve AWS erişim sorununa dair merak edilen tüm bilgiler…

AMAZON'DA ERİŞİM SIKINTISI MI YAŞANIYOR?

Son saatlerde Amazon kullanıcıları, siteye ve uygulamaya erişimde ciddi sorunlarla karşılaştı. Yaşanan kesintinin merkezinde, Amazon'un bulut altyapısını sağlayan Amazon Web Services (AWS) bulunduğu belirtiliyor. AWS'den yapılan açıklamada, bazı temel servislerde "artan hata oranları" tespit edildiği ve bu durumun geçici bağlantı problemlerine yol açtığı duyuruldu. Özellikle EC2 (Elastic Compute Cloud), S3 (Simple Storage Service) ve RDS (Relational Database Service) hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar, hem Amazon'u hem de bu altyapıyı kullanan diğer platformları doğrudan etkiledi.

KÜRESEL ETKİ ALANI GENİŞLEDİ

AWS sistemlerinde meydana gelen bu kesinti, sadece Amazon'u değil; Netflix, Twitch, Reddit gibi milyonlarca kullanıcısı olan diğer dev platformları da etkiledi. Bu nedenle yaşanan arıza, kısa sürede küresel ölçekte bir erişim problemine dönüştü. AWS'nin Health Dashboard verilerine göre, kesinti bazı bölgesel veri merkezlerinde daha yoğun hissedildi. Ancak teknik ekiplerin hızlı müdahalesiyle sistemlerin kademeli olarak normale döndüğü bildirildi.

AWS VE AZURE'DA EŞ ZAMANLI ARIZALAR

Sorun yalnızca AWS ile sınırlı kalmadı. Aynı dönemde, Microsoft'un bulut hizmet platformu Azure tarafında da benzer teknik aksaklıklar yaşandı. Bu durum, Microsoft 365, Xbox, Outlook, Teams gibi servislerde geçici erişim kesintilerine neden oldu. Hatta Sea of Thieves ve PUBG gibi çevrim içi oyunlarda da bağlantı sorunları yaşandığı kullanıcılar tarafından rapor edildi.

KULLANICILARDAN TEPKİ YAĞDI

Geçtiğimiz günlerde yaşanan AWS kaynaklı kesintinin ardından kısa süre içinde ikinci bir arızanın meydana gelmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar, ardı ardına gelen bu erişim problemleri nedeniyle hem AWS hem de Microsoft Azure tarafına yoğun eleştiriler yöneltti. Yetkililer ise sorunun nedenini analiz ettiklerini ve sistemlerin en kısa sürede tam kapasiteyle çalışır hale getirileceğini açıkladı.

