Avustralya'da seyir halindeki otomobilin üstüne yüzme havuzu düştü

Avustralya'nın Waroona kentinde, bir kamyonun taşıdığı yüzme havuzu seyir halindeki bir otomobile düştü. Olayı fark eden kadın sürücü, başını direksiyona doğru eğerek havuzun kendisine zarar vermesini engelledi. Altı aracın karıştığı kazada kimse ciddi şekilde yaralanmazken, olayın ardından havuzu taşıyan kamyon sürücüsü şok geçirdi. Olay, bir film sahnesini anımsatırken, kazaya karışan sürücülerden sadece ikisi hastaneye kaldırıldı.

Avustralya'nın Waroona kentinde bir kamyon arkasında taşınan yüzme havuzu seyir halindeki bir otomobilin üstüne düştü.

Havuzun aracına doğru geldiğini fark eden otomobilin kadın şoförü başını direksiyona doğru eğerek arabanın en kısmına düşen havuzun kendisine zarar vermesine engel oldu.

Ambulans ekipleri, 12 Aralık Salı günü saat 12:00'den sonra Avustralya'nın Waroona kentinde altı arabanın karıştığı kazaya geldi ve mucizevi bir şekilde kimse ciddi yaralanmayla karşılaşmadı.

Kadın, polise kendisine doğru uçan yüzme havuzundan "kaçtığını" söylediğinde şansına inanamadı.

Waroona polisinden Çavuş Keith Tarver, "kadın ne olacağını görebiliyordu, bu yüzden arabasına doğru gelen havuzdan çakmak için eğildi ve başarılı oldu." dedi.

Perth Now tarafından paylaşılan resimler, olayın neredeyse Final Destination 2'nin, çok arabalı ölümcül bir ağaç kesme kazasında tüm oyuncu kadrosunun vahşice öldürüldüğü kütük sahnesini anımsattığını gösteriyor.

Ancak filmden farklı olarak kazaya karışan 10 sürücüden sadece ikisi hastaneye kaldırıldı, ikisi ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedavi edildi.

Havuzu çeken otomobilin sürücüsü şok geçirdi.

Çavuş Tarver, "Köprünün biraz aşağısında geniş bir yük veya köprüyü geçerken yavaşlayan ağır bir yük varmış gibi görünüyor, bu da diğer araçların kaçınılmaz birikmesine neden oldu" dedi.

"Görünüşe göre kamyon şoförü olması gerektiği kadar hızlı tepki vermemiş olabilir, şerit değiştirerek çarpışmayı önlemeye çalışmış ve bir arabaya çarparak küçük bir hasara yol açmış.