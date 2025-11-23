Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi'nde yer alan bir otelde saat 03.00 sıralarında vahşet yaşandı. Otele geldiği belirtilen avukat B.K. ile otel sahipleri arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

AVUKAT, BABA İLE OĞLUNU KATLETTİ

Tartışmanın büyümesi ile avukat B.K., otel sahibi baba ile oğlunu vurdu. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Ekiplerin ilk incelemelerinde baba ile oğlunun hayatını kaybettiği tespit edildi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Avukat B.K. ile yanındaki ağabeyi gözaltına alındı. Cansız bedenler otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.