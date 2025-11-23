Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti
Van'da otele gelen avukat B.K. ile otel sahipleri arasında çıkan tartışma vahşetle bitti. Avukat, otel sahibi baba ve oğlunu silahla vurarak katletti. Avukat ile yanındaki ağabeyi gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Avukat B.K., Van'ın İpekyolu ilçesinde bir otelde otel sahibi baba ve oğlunu vurarak öldürdü.
- Baba ve oğlunun hayatını kaybettiği ekiplerin incelemeleriyle doğrulandı.
- Avukat B.K. ve ağabeyi olayla ilgili gözaltına alındı.
Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi'nde yer alan bir otelde saat 03.00 sıralarında vahşet yaşandı. Otele geldiği belirtilen avukat B.K. ile otel sahipleri arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
AVUKAT, BABA İLE OĞLUNU KATLETTİ
Tartışmanın büyümesi ile avukat B.K., otel sahibi baba ile oğlunu vurdu. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Ekiplerin ilk incelemelerinde baba ile oğlunun hayatını kaybettiği tespit edildi.
İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Avukat B.K. ile yanındaki ağabeyi gözaltına alındı. Cansız bedenler otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.