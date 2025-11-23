Haberler

Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Güncelleme:
Van'da otele gelen avukat B.K. ile otel sahipleri arasında çıkan tartışma vahşetle bitti. Avukat, otel sahibi baba ve oğlunu silahla vurarak katletti. Avukat ile yanındaki ağabeyi gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Avukat B.K., Van'ın İpekyolu ilçesinde bir otelde otel sahibi baba ve oğlunu vurarak öldürdü.
  • Baba ve oğlunun hayatını kaybettiği ekiplerin incelemeleriyle doğrulandı.
  • Avukat B.K. ve ağabeyi olayla ilgili gözaltına alındı.

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi'nde yer alan bir otelde saat 03.00 sıralarında vahşet yaşandı. Otele geldiği belirtilen avukat B.K. ile otel sahipleri arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

AVUKAT, BABA İLE OĞLUNU KATLETTİ

Tartışmanın büyümesi ile avukat B.K., otel sahibi baba ile oğlunu vurdu. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Ekiplerin ilk incelemelerinde baba ile oğlunun hayatını kaybettiği tespit edildi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Avukat B.K. ile yanındaki ağabeyi gözaltına alındı. Cansız bedenler otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
Yorumlar (11)

Haber Yorumlarıenginkaya7:

Hergün Bir Vahset, Allah sonumuzu hayir etsin ??

Yorum Beğen128
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Adalet adaminin yaptigina bak... O bile adeletin kendine asla care olamayacagini biliyor ve kendi adaletini kendi veriyor...

Yorum Beğen85
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

İhkakı hak yapmış. Yanlış ama adalete başvurduğuna alacağı sonuç da meçhul ve uzak

yanıt25
yanıt2
Haber Yorumlarıyunussbayern:

Cinayet vahşetlerin tek sebebi Tayyıp

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme48
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıATİL LA:

dna testi yaptır senin Babanda Tayyıp tir

yanıt8
yanıt4
Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

küçük ortağını da unutmamalı, hatta aynı yolda beraber yürüdüklerini de

yanıt2
yanıt2
Haber Yorumlarıkonak.mar47:

Mal mülk paylaşımıdır, avukatlığı da Kıbrıs’ta paralı okumuştur, her okuyanı okumuş yaşamış deneyim sahibi sanmayın.

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
