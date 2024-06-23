Avukat Eda Pembe Yücel: Eylem Tok'un yaralıların telefonunu alıp götürmesi yağma suçunu oluşturur

Avukat Eda Pembe Yücel, Haberler.com stüdyosuna konuk oldu. Yücel, Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iade edilmeleri durumunda hangi suçlardan yargılanabileceklerini değerlendirdi.

Kaza yerinde Eylem Tok ile oğlunun yapması gereken yükümlülükleri olduğundan bahseden Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü;

"KAZA MAHALLİNDE YAPMASI GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER VARDI"

"Sağlıkçılara haber vermeliydi, yine iddialara göre kaza mahallindeki telefonların el konulması gibi birtakım iddialar var. Bana göre bu bir yağma suçu olabilir. Bağımsız bir suç olabilir. Yine oradaki yaralıların ölebilme ihtimalini göz önünde bulundurarak orada bir olası kast ile bağımsız bir suç vardır. Aynı zamanda oğlunu korumaktan dolayı kayırma suçundan bağımsız oluşabilecek suçlar bunlar."