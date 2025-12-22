Haberler.com YouTube kanalında Melis Yaşar'ın sunduğu yayına katılan Avukat Cüneyd Altıparmak, kamuoyunda geniş yankı uyandıran soruşturma sürecini tüm yönleriyle ele aldı. Altıparmak, uyuşturucu kullanımı ve ticaretine ilişkin cezaların ağırlığına dikkat çekerken, soruşturmanın "dalga dalga büyüyen" bir yapıya sahip olduğunu vurguladı. Resmi kaynaklar dışındaki bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini belirten Altıparmak, önümüzdeki süreçte itiraflar, etkin pişmanlık ve gizli tanık beyanlarının artabileceğini ifade etti.



"BU MESELEYİ UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EDİLDİĞİ İÇİN DEĞİL, UYUŞTURUCU KULLANANLARIN MESLEKLERİ VEYA ÜNLÜ OLMALARI SEBEBİYLE KONUŞUYORUZ"

Soruşturmanın kamuoyunda geniş yankı uyandırmasının sebebini değerlendiren Altıparmak, "Bu meseleyi uyuşturucu ile mücadele edildiği için değil, uyuşturucu kullananların meslekleri veya ünlü olmaları sebebiyle konuşuyoruz" ifadelerini kullandı. Operasyonun henüz başında olunduğunu belirten Altıparmak, "İtiraflar artacak, dalga dalga büyüyen bir operasyonun ilk günlerini yaşıyoruz" dedi.

"YASAKLI MADDE KULLANMANIN CEZASI 2 YILDAN 5 YILA KADAR, TİCARETİ VE İMALATI İÇİN 20 YILDAN 30 YILA KADAR HAPİS CEZASI ÖNGÖRÜLÜYOR"

Soruşturmanın hukuki boyutuna da değinen Avukat Altıparmak, cezai yaptırımlara ilişkin net bilgiler paylaştı. Altıparmak, "Yasaklı madde kullanma suçunun cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapisken, bu maddelerin ticareti ve imalatı için 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor" dedi. Sürecin nasıl ilerlediğini de aktaran Altıparmak, "Konuşmalar ve mesajlar tespit ediliyor, somut veri toplama işlemleri yapıldıktan sonra kişiler ifadeye çağırılıyor" ifadelerini kullandı.

"RESMİ KAYNAKLARIN DIŞINDA HİÇBİR BİLGİ DOĞRU KABUL EDİLMEMELİ"

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gelişmelerin yaşanabileceğini belirten Altıparmak, kamuoyuna da önemli bir uyarıda bulundu. "Resmi kaynakların dışında hiçbir bilginin doğru kabul edilmemesi gerekiyor" diyen Altıparmak, "İtiraflar, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma ve gizli tanık beyanlarının artacağı bir durum öngörüyorum" sözleriyle sürecin genişleyebileceğine işaret etti.