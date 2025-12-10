Avukat Burak Evci: Erkekler nafaka alabilir

Süresiz nafaka tartışmaları yeniden gündemde. Avukat Burak Evci, yasal altyapıyı anlatarak hem kadınların hem erkeklerin nafaka alabileceğine dikkat çekti. Evci, meclise gelecek düzenlemede mağduriyetin önüne geçileceğini söyledi.

"ERKEK DE NAFAKA ALABİLİR"

Medeni Kanun'un 175. maddesine göre boşanma sonrası yoksulluğa düşen ve kusuru daha ağır olmayan tarafın süresiz nafaka alabileceğini belirten Avukat Burak Evci, erkeklerin de nafaka hakkına sahip olduğunun altını çizdi:

"Bir boşanma davası neticesinde kadın nasıl nafaka alabiliyorsa erkek de nafaka alabilir. Yoksulluğa düşen taraf ve kusuru daha ağır olmayan taraf eğer erkekse o da nafaka alabilecektir."

"SÜRESİZ NAFAKA KAYIT DIŞI ÇALIŞMAYI TETİKLİYOR"

Evci, süresiz nafakanın tarafları zora soktuğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Süresiz nafaka uygulaması olduğu için kadının kayıt dışı olarak çalışması söz konusu olabiliyordu. Bu da ilerleyen dönemlerde sıkıntılara yol açabiliyordu. Yine nafakanın kesilmemesi için nikahsız birliktelikler gündeme gelebiliyordu."

Süresiz nafaka nedeniyle erkeklerin de SGK'sız çalışmaya yöneldiğini ve mal kaçırma durumlarının oluşabildiğini söyleyen Evci, yapılacak düzenlemenin bu sorunları azaltacağını ifade etti.

"YENİ DÜZENLEMEDE 3 YIL EVLİLİĞE 5 YIL, 10 YILA 12 YIL NAFAKA"

Mart ayında Meclis'e gelmesi beklenen düzenlemenin ayrıntılarını açıklayan Evci, "Kadının mağdur olmayacağı bir düzenleme yapılacak" diyerek şu bilgileri aktardı:

"3 yıl evli kalanlar 5 yıl, 5 yıl evli kalanlar 7 yıl ve 10 yıl evli kalanlar da 12 yıl nafaka alabileceklerdir."

Nafaka süresi bittiğinde kadının yoksulluğu devam ediyorsa sürecin tamamen kesilmeyeceğini belirten Evci,

"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kadına bir ödeme yapacak. Maaş sistemi gibi bir yapı olacak" dedi.