Avrupa'da daha birçok harika kayak rotası bulunmaktadır. Her rotanın kendine özgü manzaraları, pistleri ve hizmetleri vardır, bu yüzden kayak yapmayı planladığınız bölgeyi dikkatlice araştırmak önemlidir. Avrupa'da Kayak Rotaları! Kayak için nerelere gidilir? İşte detaylar!

Alpler: Avrupa'nın en büyük dağ sırası olan Alpler, kayak severler için sayısız rotaya ev sahipliği yapar. İsviçre, Fransa , Avusturya , İtalya ve Almanya'nın Alp bölgeleri, dünya çapında popüler kayak merkezlerine sahiptir. Verbier, Chamonix, Zermatt, St. Anton ve Cortina d'Ampezzo gibi bölgeler, ünlü kayak rotalarına sahiptir.

, , İtalya ve Almanya'nın Alp bölgeleri, dünya çapında popüler kayak merkezlerine sahiptir. Verbier, Chamonix, Zermatt, St. Anton ve Cortina d'Ampezzo gibi bölgeler, ünlü kayak rotalarına sahiptir. Norveç ve İsveç: Kuzey Avrupa'da, özellikle Norveç ve İsveç'te, muhteşem manzaralara sahip ve genellikle uzun kayak sezonlarına sahip rotalar bulunur. Norveç'teki Geilo, Hemsedal ve Trysil gibi bölgeler, bu ülkelerin popüler kayak merkezlerindendir. İsveç'te ise Åre ve Sälen gibi bölgeler önemli kayak rotalarına sahiptir.

Balkanlar: Balkanlar'da, özellikle Bulgaristan ve Romanya'da, uygun fiyatlı ve çeşitli kayak rotaları bulunur. Bansko ve Borovets, Bulgaristan'ın popüler kayak merkezlerindendir. Ayrıca, Romanya'daki Poiana Bra?ov ve Sinaia gibi bölgeler de popülerdir.

Courchevel: Fransa Alplerinde bulunan bir kayak merkezidir.

Innsbruck: Tirol eyaletinin başkenti ve Avusturya'nın en büyük beşinci şehridir. Kayak için oldukça keyifli bir bölgedir.

Alpler

Courchevel

Innsbruck