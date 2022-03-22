Avcılar Belediye Başkanı kim? Turan Hançerli kaç yaşında, nereli? Ataşehir Belediyesi hangi partiden?

AVCILAR, İSTANBUL (Haberler.com) - Avcılar Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli gündemin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Peki, Avcılar Belediye Başkanı kimdir? Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli hangi partili?

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANI TURAN HANÇERLİ KİMDİR?

1975 yılında Tokat'ta doğdu. 1999 yılı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans ve 2011

yılı Bilgi Üniversitesi Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans derecesini aldı. Marka ve Patent vekili

olup, aktif olarak avukatlık yapmaktadır. 1993 yılında kaza geçirdi, %95 oranında engelli

kaldı ve iki kol protezi kullanmaktadır. İngilizce ve orta seviyede Almanca biliyor. Evli ve iki

kız çocuk babasıdır.

Türkiye'nin 65 noktasında şubesi bulunan ve kamu yararına çalışan Türkiye Sakatlar

Derneği'nin Genel Başkan Yardımcılığı görevini 13 sene yürütmüştür. 2014 – 2017 yılları

arasında Türkiye Ortopedik Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan

Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Ayrıca, 1 Nisan 2018 tarihinde başladığı, Engellilerin

Çatı Örgütü olan Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Ayrımcılıkla Mücadele ve Hukuk

Sekreterliği görevini yaklaşık 1 yıl sürdürmüştür.

Denge ve Denetleme Ağı Kuruluşu, Yürütmesi ve Temsilinde aktif rol üstlendi.

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Ağın yürüttüğü "Seçimin Şeffaflığı" kampanyasının

oluşumunda ve yürütülmesinde aktif görev aldı ve kampanyanın süreç ve sonuçlarını

uluslararası gazetelere lanse etti.

Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi kapsamında engelli sivil

toplum örgütleri olarak "Gölge Rapor" hazırlanmasında görev aldı ve bu raporla ilgili İsviçre

BM nezdinde farkındalık/lobi faaliyetlerinde bulundu.

Engelli Hakları, Ayrımcılık ve Örgütlenme konularında 150'yi aşkın seminer ve panel

konuşması yaptı. Ayrıca engelliler ve engelli dernekleri adına Danıştay ve yerel mahkemeler

nezdinde gönüllü olarak onlarca dava takip etti.

Başta, 85.000 engelli ve yaşlıyı icra ve davalardan kurtaran 18.01.2017 tarih ve 6770 sayılı

yasanın 6. maddesinin yasalaşmasında aktif rol oynadı. Ayrıca, birçok yasa değişikliğiyle

ilgili TBMM ve Parti Grupları nezdinde savunuculuk faaliyetlerinde bulundu.

Türkiye ENGELLİ hareketinin ortaklaşması ve hak temelli çalışmalar yapmalarını teşvik etti.

Engellilerin defalarca yurt genelinde ortak basın açıklamaları ve toplantılar yapmasını

sağladı.

Türkiye Sakatlar Derneği başta olmak üzere Federasyon ve Konfederasyon adına TBMM

nezdinde görüşülen yasalarla ilgili görüş, öneri ve yasa tasarısı teklifi hazırladı.

Avrupa'da İngiltere, Almanya, Belçika, İsviçre, Hollanda, Bulgaristan ve Yunanistan'da

bulunup, engelli hakları alanında gözlem yapma fırsatı buldu ve birçok çalışmada aktif olarak

görev aldı. ABD'de 2016 Başkanlık Seçimleri öncesinde Demokrat Parti aday adayı Bernie

SANDERS'in kampanyasını ve seçimleri 2 hafta takip etti.

2012-2013 yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi Avcılar İlçesi İnsan Hakları Komisyonu

Başkanlığı yaptı.

2014 Yerel Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Avcılar Belediye Meclis Üyesi seçildi.

Bununla birlikte Hukuk Komisyonu, Engelliler ve Çevre Komisyonları Başkanlığı yaptı.

CHP 35 ve 36. Olağan Kurultaylarında Parti Meclisi Üyesi seçildi. Sosyal Politikalardan

Sorumlu Genel Başkan Yardımcılarının yardımcılığını yaptı. 2014 Yerel, 2014

Cumhurbaşkanlığı, 2015 Genel ve 2017 Anayasa Referandum'unda engelli ve yaşlıların

sandığa ulaştırılması kampanyalarını yürüttü. Emek Bürolarının Tüzüğünü revize etti. Ana

Kademe, Gençlik Kolları ve Kadın Kolları'nın birlikte yürüteceği ''Dayanışma'' isimli bir

çalışma programı hazırladı ve örgütlenmesi için faaliyet yürüttü, bu çalışma programını

hayata geçirmeye çalışmaktadır.

24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde CHP 3. Bölge İstanbul Milletvekili Adayı gösterildi.

08 Temmuz 2018 tarihinde Çorlu'da meydana gelen tren kazası mağdurlarının gönüllü

avukatlığını yapmıştır.

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