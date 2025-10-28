Ava Yaman Türk mü, aslen nereli? TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Karadeniz dizisiyle adından söz ettiren Ava Yaman, genç yaşına rağmen dikkat çeken bir performans sergiliyor. Dizide Eleni karakterini canlandıran oyuncunun yaşamı ve kökenine dair bilgiler araştırılıyor.

AVA YAMAN NERELİ?

Ava Yaman, 2006 yılında İstanbul'da doğmuştur. Genç oyuncu doğma büyüme İstanbullu olup Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Çocukluk yıllarından itibaren sanata ve oyunculuğa ilgi duyan Yaman, İstanbul'da aldığı eğitimlerle kariyerine yön vermiştir. Henüz lise yıllarındayken başladığı oyunculuk eğitimleri sayesinde ekran deneyimini geliştirmiştir.

Kökleri İstanbul'a dayanan Ava Yaman, doğup büyüdüğü şehirde oyunculuk kariyerini sürdürmektedir. Oyunculuk serüveni boyunca İstanbul merkezli projelerde yer alan Yaman, doğduğu şehirdeki sanat ortamı içinde yetişmiştir. Bu yönüyle hem kökeni hem de kariyeri İstanbul ile sıkı bir bağ içindedir.

AVA YAMAN KİMDİR, TÜRK MÜ?

Ava Yaman, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan genç bir oyuncudur. 2006 doğumlu olan Yaman, eğitimine devam ederken aynı zamanda profesyonel oyunculuk çalışmalarına da ağırlık vermektedir. Henüz genç yaşta ekranlarda yer almasına rağmen sergilediği performansla izleyicilerin beğenisini kazanmıştır.

AVA YAMAN OYNADIĞI DİZİLER

Ava Yaman'ın ilk dikkat çeken projelerinden biri 2023 yapımı Bir Derdim Var dizisidir. Bu yapımda Özge karakterini canlandıran Yaman, ekran karşısındaki performansıyla izleyicilerin dikkatini çekmiştir. Ardından TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Karadeniz dizisinde Eleni karakterine hayat vererek popülerliğini artırmıştır.

TAŞACAK BU DENİZ ELENİ KİM, NERELİ, GERÇEK ADI NE?

TRT 1'in Taşacak Bu Karadeniz dizisinde Eleni karakteri, hikayenin merkezinde yer alan önemli bir figürdür. Karakter, dizinin ana olay örgüsünde belirleyici bir rol üstlenmektedir. Bu rolü canlandıran genç oyuncu Ava Yaman, performansıyla dikkatleri üzerine çekmiştir.

Dizideki Eleni karakterinin geçmişi ve hikayesi, izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Eleni, tamamen kurgusal bir karakterdir. Gerçek hayatta bu karakteri canlandıran kişi Ava Yaman'dır ve oyuncu doğma büyüme İstanbullu, Türk vatandaşıdır. Dizideki rolüyle karıştırılan etnik köken iddiaları ise gerçeği yansıtmamaktadır.