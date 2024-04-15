AUZEF sınavları ne zaman 2024? İstanbul Üniversitesi bahar dönemi sınavlar ne zaman yapılacak, online mı?

2024 AUZEF sınavları ne zaman olacak ve AUZEF bahar dönemi sınavlar online mı olacağı öğrenciler tarafından araştırılıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri bahar dönemi sınavlar ne zaman yapılacağı merak ediliyor. AUZEF sınavları ne zaman 2024? AUZEF bahar dönemi sınavlar ne zaman yapılacak, online mı? Detaylar haberimizdedir…

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN 2024?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), Ölçme ve Değerlendirme çalışmaları çerçevesinde öğrencilerin geri bildirimlerini dikkate alarak hareket etti. Özellikle öğrenci yoğunluğunun fazla olduğu ilçelerde sınav merkezi sayısını arttırdı. 81 il ve KKTC dahil olmak üzere toplamda 100 sınav merkezinde faaliyet gösteren AUZEF, bu sayıyı 112'ye çıkardı. Bahar yarıyılı ara sınavları için bu sınav merkezleri, 2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrencilerin tercihlerine sunulacak. AUZEF 2024 sınav tarihleri henüz netlik kazanmadı.

AUZEF Sınav Merkezleri

Ankara - Polatlı

Aydın - Nazilli

Bursa - İnegöl

Hakkari - Yüksekova

Mersin - Silifke

İstanbul – Sancaktepe, Bağcılar

Konya - Ereğli

Muğla - Fethiye

Ordu - Ünye

Tekirdağ - Çorlu

Şanlıurfa Siverek

AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

AUZEF'in 2024 Bahar Dönemi sınav tarihleri henüz duyurulmadı. Sınav takvimi yayımlandığında, bu bilgileri haberimize ekleyeceğiz ve öğrencilere duyuracağız.