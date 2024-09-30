AUZEF sınav merkezi tercihi ve seçimi! AUZEF sınav merkezi değişikliği nereden yapılır?

Auzef sınav merkezi seçimi ve tercihi! İstanbul Üniversitesi Auzef, 02-03 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan güz dönemi ara sınavları (vize) için sınav merkezi tercih işlemlerini duyurdu. Öğrenciler, sınav merkezlerini seçerken belirlenen tarihler arasında tercih yapabilecek. Sınav merkezi tercihi yapmayan veya yanlış bilgi giren öğrenciler için daha sonra değişiklik imkanı sunulmayacak. İşte, İşte AUZEF sınav merkezi tercihi ekranı!

AUZEF SINAV MERKEZİ TERCİHİ

İstanbul Üniversitesi AUZEF, sınav merkezi tercihi işlemlerini 02-03 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek ara sınavlar öncesinde başlattı. Öğrenciler, sınav merkezi tercihlerinde bulunduğu sırada AKSİS Öğrenci Otomasyon sistemine giriş yaparak, kullanıcı adı ve şifreleriyle sınav sistemine erişim sağlayabiliyor.

Tercih işlemlerinin son tarihi 08 Ekim 2024 Salı günü saat 23:59 olarak belirlendi. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. Öğrencilerin sınav merkezi tercihlerinde engelli olup olmadıklarına dair bilgileri eksiksiz ve doğru girmeleri gerekiyor. Özel duruma sahip öğrenciler, bu bilgilere göre düzenlemeler yapılması için sınav merkezi tercih sisteminde destek taleplerini belirtmelidir.

AUZEF SINAV MERKEZİ SEÇİMİ

Sınav merkezi seçiminde, öğrencilerin belirtilen tarih aralığında tercih yapmaları zorunlu tutuluyor. Sınav merkezi tercihi yapılmayan öğrenciler, otomatik olarak belirlenen sınav merkezine atanacak. Sınav merkezi tercihleri, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden yapılabiliyor. Sınav merkezi seçiminde, tutuklu ve hükümlü öğrencilerin ise sınav merkezleri, bulundukları ceza infaz kurumları tarafından düzenleniyor.

AUZEF SINAV MERKEZİ DEĞİŞİKLİĞİ

Sınav merkezi tercihi yapıldıktan sonra, herhangi bir değişiklik yapmak isteyen öğrenciler yalnızca tercih dönemi olan 08 Ekim 2024 tarihine kadar bu değişikliği gerçekleştirebilecek.

Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından herhangi bir değişiklik talebi kabul edilmeyecek. Öğrenciler sınav merkezi tercihi yaptıktan sonra mutlaka sınav merkezlerini https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden kontrol etmelidirler. Tercih döneminin sona ermesiyle, herhangi bir yanlışlık fark edilse bile değişiklik yapılmayacak.