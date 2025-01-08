AUZEF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI! AUZEF final sonuçları açıklandı mı, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

"Auzef sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı artık belli oldu! Şimdi ise öğrencilerin gündeminde, harf notları ve başarı durumlarını nasıl hesaplayacaklarına dair sorular var. Bu yazıda, AUZEF final sonuçlarına dair tüm detayları bulabilirsiniz. "AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu, hem internet aramalarında hem de sosyal medya platformlarında sıkça soruluyor. Peki, AUZEF final sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

AUZEF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Değerli Öğrencilerimiz, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bitirme sınavı (final) sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

AUZEF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF final sonuçları, genellikle sınav tarihinden itibaren 10-15 gün içerisinde açıklanmaktadır. İstanbul Üniversitesi'nin resmi web sitesi ve AUZEF öğrenci otomasyon sistemi üzerinden duyurulan sonuçlar, öğrencilerin akademik başarı durumunu belirlemek için kritik önem taşımaktadır.

AUZEF SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

AUZEF sınav sonuçları, genellikle otomasyon sistemi üzerinden öğrencilerin erişimine açılmaktadır. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler, otomasyon sistemine kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak, final notlarını görüntüleyebilecek. Ayrıca, sonuçlara ilişkin detaylar ve itiraz süreciyle ilgili bilgiler de duyurulacak.

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