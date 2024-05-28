AUZEF Çoçuk Gelişimi Bölümü kapatıldı mı, kapanacak mı? #129300

Çocuk Gelişimi programının amacı, 0-18 yaş arası gerek normal gelişim gösteren, gerekse özel eğitim gereksinimi olan çocukların tüm gelişim alanlarını (bilişsel, dil, motor, özbakım, sosyal ve duygusal) destekleyici teorik ve uygulamalı eğitim programları ile çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan, teknolojiye uygun eğitici oyuncaklar hazırlayabilen, çocukların alışkanlık ve gereksinimleri konusunda bilgi kazanmış ve onların karşılaşabilecekleri sorunlara karşı önlemler alabilen uzmanlar yetiştirmektir. Sosyal medyada AUZEF Çoçuk Gelişimi Bölümü kapanacak mı sorusu gündem oldu. Peki, AUZEF Çoçuk Gelişimi Bölümü kapanacak mı?

AUZEF ÇOÇUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ KAPANACAK MI?

Çocuk Gelişimi programının amacı, 0-18 yaş arası gerek normal gelişim gösteren, gerekse özel eğitim gereksinimi olan çocukların tüm gelişim alanlarını (bilişsel, dil, motor, özbakım, sosyal ve duygusal) destekleyici teorik ve uygulamalı eğitim programları ile çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan, teknolojiye uygun eğitici oyuncaklar hazırlayabilen, çocukların alışkanlık ve gereksinimleri konusunda bilgi kazanmış ve onların karşılaşabilecekleri sorunlara karşı önlemler alabilen uzmanlar yetiştirmektir. Peki, AUZEF Çoçuk Gelişimi Bölümü kapanacak mı?

Çocuk Gelişimi Lisans Programıyla öğrencilere;

• Evrensel bilim, eğitim ilkeleri ve yaşam boyu öğrenme temel alınarak çocuk gelişimi alanında bilgi sahibi olma,

• Eğitim gören çocukların yaş aralığına uygun eğitim modülünü belirleme,

• Meslek eğitimleri sayesinde çocuklarla etkili iletişim kurulabilme,

• Türkçe'ye hâkim, öğretici adayı dilini etkili bir biçimde kullanabilme,

• Okul öncesi çocukların bilişsel duyuşsal ve psiko-motor özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilme,

• Alan dersleri ve uygulama dersleri ile meslekte uzmanlaşma,

• Okul öncesi kurumlarda eğitim gören çocukların davranışsal süreçlerini gözlemleyerek analiz etme,

• Çocukların gelişim dönemlerini düzenli olarak gözlemleyerek bu değişim dönemleri arasında meydana gelen fiziksel ve davranışsal değişiklikleri analiz etme,

• Çalıştığı kurumda rehberlik hizmetlerine katkıda bulunacak faaliyetler düzenleyebilme,

• Ebeveyn-okul işbirliği kapsamında öğrencilerin sosyo-kültürel gelişimlerini ilerletmek amacıyla kültürel çalışmalar yapabilme,

• Alanıyla ilgili teknolojik gelişmelerden haberdar, öğrenciler hakkındaki istatistiksel verileri mobil ortamda hazır ve düzenli olarak oluşturabilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Sınav Uygulama Şekli

Sınavlar, her bir ders için her yıl/yarıyılda en az bir ara sınav, bir yarıyıl / yıl sonu bitirme ve telafi sınavı olmak üzere gözetimli olarak yüz yüze yapılır. Sınavlarda uygulanacak kurallar, Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

Sınav Uygulamaları Hakkında

Fakültemiz tarafından gerçekleştirilen sınavlar geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

Bazı Uzaktan Öğretim programlarında çoktan seçmeli sınav tipinin dışında Klasik ve Sözlü sınavlar uygulanabilmektedir.

AUZEF Çoçuk Gelişimi Bölümü kapanacak mı, sorusuna henüz yetkili makamlardan yanıt gelmedi.